Oldtimer-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein Fahrer eines Oldtimers hat sich bei einem Unfall bei Wolfegg (Kreis Ravensburg) schwer verletzt. Der 56-Jährige verlor am Samstag aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Das Heck brach aus und das Auto schleuderte seitlich gegen einen Baum. Der Fahrer sei am Kopf schwer verletzt worden und kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Am Oldtimer entstand den Angaben zufolge ein Schaden von rund 30.000 Euro.

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ravensburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis