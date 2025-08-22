HVO 100 – tatsächlich eine sinnvolle Alternative zum Diesel?

Ein emissionsarmer Biodiesel, der aus Altspeiseöl und tierischen Fetten hergestellt wird? Quasi mit aufbereitetem Frittenfett im Autotank durch die Lande fahren? Klingt prima. HVO 100 (hydrotreated vegetable oil, hydriertes Pflanzenöl) heißt das klimafreundliche Versprechen, das inzwischen an circa 2000 deutschen Tankstellen angeboten wird, darunter auch an Zapfsäulen in unserer Region. Doch bei genauer Betrachtung zeigt sich, dass die Vorteile von HVO 100 nicht so eindeutig sind, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag.

Tatsächlich lässt sich durch die Behandlung mit Wasserstoff aus pflanzlichen Ölen und Fetten ein hochwertiger Dieselkraftstoff herstellen, der vollständig aus erneuerbaren Quellen stammen kann. Viele moderne Dieselfahrzeuge können mit HVO 100 auch problemlos betrieben werden – für ältere Modelle gilt das aber nur eingeschränkt. Entweder man findet dazu die entsprechende Information im Fahrzeughandbuch. Oder man fragt beim Hersteller nach.

HVO 100: Begrenztes Angebot an Altspeiseöl, das als Basis dient

Wenn HVO 100 aus vorhandenen Reststoffen hergestellt wird, entstehen bei dessen Verwendung in der Tat deutlich niedrigere Treibhausgasemissionen im Vergleich zum herkömmlichen Diesel. Und dennoch ist der Einsatz von HVO 100 bei Pkw umstritten. Ein Kritikpunkt betrifft die Herkunft des Ausgangsstoffs. Umweltschutzorganisationen hegen immer wieder Zweifel an den Aussagen von HVO 100-Anbietern, es handele sich dabei ausschließlich um aufbereitetes Altspeiseöl. Angesichts des begrenzten Angebots an Altspeiseöl in Deutschland, das jetzt schon bei weitem nicht den Bedarf hierzulande abdecken kann, wird der Löwenanteil per Schiff aus Asien angeliefert. Allein der Transport ist ökologisch bedenklich. HVO 100-Kritiker gehen zudem davon aus, dass es sich bei der gelieferten Ware häufig nicht allein um Altspeiseöl, sondern auch um falsch deklariertes Palmöl handelt. Und beim Wort Palmöl schrillen die Alarmglocken, führt doch der Ausbau von Palmölplantagen zur Zerstörung von Regenwäldern.

Für Bereiche verwenden, die sich schwer elektrifizieren lassen

Manche Anbieter verweisen auf Zertifikate, die garantieren sollen, dass ihr HVO 100-Kraftstoff tatsächlich aus Altspeiseöl hergestellt wurde und damit klimafreundlich ist. Aber selbst wenn das so wäre, bleibt noch ein weiteres Problem: Bei Altöl handelt es keineswegs um ein Abfallprodukt, für das man sonst keine Verwendung finden würde. Werden Altöle und -fette zu HVO 100-Kraftstoff für Autos verarbeitet, fehlen diese Reststoffe dann in Bereichen, wo sie ursprünglich verwendet wurden, zum Beispiel in der oleochemischen Industrie. Es entsteht eine Art Nutzungskonkurrenz.

Abfall- und Reststofftreibstoffe werden laut einer Studie des Umweltbundesamts maximal ein Prozent des Endenergiebedarfs im bundesdeutschen Verkehrssektor abdecken können. So viel Pommes kann die deutsche Bevölkerung nicht essen, dass ausreichend Altspeiseöl vorhanden wäre. Auch der Verband der Mineralölindustrie en2x stellt fest, dass das Angebot an HVO 100 aktuell und auch in den nächsten Jahren nicht für die Nachfrage ausreichen wird. Angesichts der Knappheit sollte HVO 100 nur in jenen Sektoren verwendet werden, die sich derzeit schwer elektrifizieren lassen – dazu zählen Maschinen in der Landwirtschaft. Weitere Bereiche, wo der Einsatz von HVO 100 als Brückentechnologie sinnvoll sein kann, sind der Flug- und der Schiffsverkehr.

Beim Pkw gibt es mit dem Elektroauto eine sehr gute und klimafreundliche Alternative.

Zum Autor: Martin Sambale ist Geschäftsführer des Energie- und Umweltzentrums Allgäu, kurz eza!.