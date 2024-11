Dschungelcamp komplett zur Primetime - Start am 24. Januar

Die 18. Staffel von «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» beginnt am 24. Januar und läuft 18 Tage lang zur deutschen Primetime 20.15 Uhr statt regulär erst am späteren Abend nach 22.00 Uhr. Das teilt RTL mit. Zuvor hatte am Freitag der Branchendienst «DWDL.de» berichtet. Großer Finalsonntag ist demnach der 9. Februar. Wer die Kandidaten sein werden, hält RTL noch geheim.

«Die Sommerstaffel "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" hat uns und unseren Zuschauer:innen dieses Jahr viel Freude in der Primetime bereitet», zitierte DWDL Inga Leschek, Chief Content Officer von RTL Deutschland. «Daher haben wir beschlossen, auch den nächsten regulären Dschungel Anfang des Jahres einem größeren Publikum zu präsentieren und zur besten Sendezeit zu programmieren.»

Der Branchendienst DWDL gab zu bedenken, dass 20.15 Uhr für das Publikum in Deutschland nach einer kleinen Änderung klinge, jedoch im Dschungel in Australien für die Produktion sehr frühes Aufstehen bedeute. Statt wie bislang meist erst 8.15 Uhr, müssten etwa die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen schon live um 6.15 bereitstehen.