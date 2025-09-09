Kampf gegen den Elektroschrott von Morgen

Ein Roboter, der die Spülmaschine ausräumt, oder ein Beamer in Form eines Fußballs: Rund 1.900 Aussteller aus der ganzen Welt präsentierten ihre neuen Produkte auf der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin, eines der weltweit größten Events für Heim- und Verbraucherelektronik.

Mittendrin war auch Tim Janßen, Mitgründer und Geschäftsführer des Berliner Vereins Cradle to Cradle – Wiege zur Wiege (C2C). Er möchte den Wandel zur Kreislaufwirtschaft auch im Bereich Verbraucher- und Heimelektronik voranbringen. Janßen geht der Frage nach: Wie können Unterhaltungselektronik, Küchengeräte oder intelligente Technologien wirklich zirkulär werden? Und welchen Nutzen haben Verbraucherinnen und Verbraucher? Zu Gast waren Vertreterinnen und Vertreter von drei deutschen Unternehmen.

Höhere Energieeffizienz: Kühlen mit Vulkangestein

Ein Beispiel präsentierte Maria Mack, Kommunikationsverantwortliche bei Liebherr Hausgeräte. „Wir haben vor einem Jahr die Cradle-to-Cradle-Zertifizierung eines Gefrierschranks erhalten“, sagt Mack. An diesem tüftelte das Familienunternehmen, das 1954 den ersten Kühlschrank am süddeutschen Standort Ochsenhausen entwickelte, über zehn Jahre. Im Jahr 2026 kommt es auf den Markt.

Das neue Gerät kommt ohne PU-Schaum aus und verzichtet damit auf einen erdölbasierten Kunststoff als Dämmmaterial. PU-Schaum sei problematisch, da er die Bauteile verklebt. So müssen Gefrierschränke nach ihrer Nutzung oft verbrannt werden, wobei schädliche Emissionen entstehen. Stattdessen setzt das Unternehmen auf Perlit, ein fein gemahlenes Vulkangestein. „Wir haben den Kühlschrank neu erfunden“, beschreibt Mack den Entwicklungsprozess.

Kühlschrank bietet mehr Nutzungsvolumen und spart Energie

Das Besondere: Perlit kann nach dem Gebrauch aus dem Gefriergerät entnommen und wiederverwendet werden. Für Verbraucherinnen und Verbraucher bietet das Gefriergerät dünnere Wände, bis zu 30 Prozent mehr Nutzvolumen und gesteigerte Energieeffizienz. Zudem kann der Sockel, in dem die Technik verbaut ist, bei Bedarf herausgenommen und getauscht werden.

Auch die Firma Shift zeigt, wie sich Nachhaltigkeit im Smartphone-Segment umsetzen lässt. Das Familienunternehmen aus Falkenberg in Nordhessen gestaltet seine Geräte modular, reparaturfreundlich und strebt faire Produktionsbedingungen an. „Wenn man Reparierbarkeit anbietet, müssen auch die Teile vorrätig sein“, benennt Carsten Waldeck eine Herausforderung.

„Jedes Produkt, das wir verkaufen, kaufen wir auch zurück“ Carsten Waldeck, Gründer von Shift

Für die Nutzerinnen und Nutzer ergibt sich ein Vorteil: „Jedes Produkt, das wir verkaufen, kaufen wir auch zurück. Egal wann“, so Waldeck. Die Firma versuche, den fairsten Preis zu finden, nicht nur eine „Abwrackprämie“. So möchte Shift sichergehen, dass jedes Teil des Smartphones im Kreislauf bleibt, um wiederverwendbar zu sein.

Dass die Nachfrage nach Nachhaltigkeit steige, merke auch Bastian Urban, Kreislauf-Manager bei der WIK-Gruppe aus Essen. Das Familienunternehmen ist international tätig für die Entwicklung und Produktion von Haushaltselektrogeräten und hat das Konzept der Kreislaufwirtschaft in die Unternehmensphilosophie integriert. „Langsam aber sicher kommen mehr Anfragen: Wie viel recyceltes Material wurde in diesem Produkt verwendet oder wie gut kann man es recycelten“, sagt Bastian Urban.

Was bedeutet Kreislaufwirtschaft und warum ist sie wichtig?

Bislang folgt die Produktion von Elektrogeräten einem linearen Prinzip. Sie werden hergestellt, genutzt und anschließend überwiegend entsorgt. Diese Produktionsweise verbraucht enorme Mengen an Rohstoffen, häufig unter prekären sozialen und ökologischen Bedingungen.

Alte Waschmaschinen, Kühlschränke oder Computer verursachen zudem eine Menge Elektroschrott. Laut Statistischem Bundesamt wanderten 2022 aus den 27-EU-Staaten rund 5 Millionen Tonnen ausgedienter Geräte in den Müll. Pro Kopf verursachte jede EU-Bürgerin und jeder EU-Bürger im Jahr 2022 durchschnittlich rund 12 Kilogramm Elektroschrott. Deutschland lag mit rund 11 Kilogramm immerhin unter dem EU-Durchschnitt. Knapp 81 Prozent des gesammelten Elektroschrotts wurde 2022 in der EU recycelt, es gibt folglich noch Luft nach oben.

Vor allem hoch technisierte Geräte wie Smartphones enthalten relevante Metalle. Laut Umweltbundesamt sind in einer Tonne Handys etwa 250 Gramm Gold enthalten – zum Vergleich: Eine Tonne Golderz enthält etwa fünf Gramm Gold. Da die Primärgewinnung von Gold und anderen ressourcenrelevanten Metallen häufig mit sehr hohen Umweltbelastungen verbunden ist, sollten diese Rohstoffe konsequenter recycelt werden.