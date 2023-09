Geht es den Restaurants besser als gedacht?

Die Gastronomie weist seit Monaten auf ihre schwierige Lage hin und fordert Entlastung. Eine Studie des Ifo-Instituts kommt für große Städte zu einer anderen Erkenntnis.

Die deutsche Gastronomie ist in den großen Städten relativ gut durch die Corona-Krise gekommen. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie des Münchner Ifo-Instituts. "Die Umsätze der Gastronomie in deutschen Großstädten haben sich erholt", fassen es die Autoren zusammen. Das Institut hat die Lage in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart und Dresden genauer untersucht. Überraschenderweise habe sich gezeigt, dass dort die Umsätze in der Gastronomie seit den letzten Corona-Einschränkungen im Winter 2021/22 um rund 20 Prozent gestiegen seien, in Berlin sogar mehr, sagte Studienautor Simon Krause unserer Redaktion. Selbst wenn man die Inflation herausrechnet, lägen die Umsätze über den Werten vor der Corona-Pandemie.

Es gebe "einen Aufschwung in der Gastronomie" nach Corona – trotz Krieg in der Ukraine und der Inflation, melden die Forscher. "Die Betriebe konnten einen Teil ihrer gestiegenen Kosten für Personal, Lebensmittel und Energie weitergeben, ohne dass die Gäste ausblieben", erklärte Mitautorin Carla Krolage. Die Forscher haben auf anonymisierte, aggregierte Daten aus Kartenzahlungen zwischen Januar 2019 und März 2023 zurückgegriffen, die vom Anbieter Mastercard stammen. Die Daten zeigen, wie in der Corona-Krise die Umsätze in den Restaurants massiv einbrachen, danach aber stark ansteigen. "Die Branche ist – wenn auch mit Blessuren – durch die Corona-Krise gekommen", sagt Krause. "Wir sehen eine stabile Entwicklung, die uns vorsichtig optimistisch stimmt."

Dehoga sieht die Probleme längst nicht gelöst: 36.000 steuerpflichtige Betriebe verschwunden

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) hatte dagegen berichtet, dass die heimischen Betriebe nach drei Verlustjahren in Folge noch nicht die Vorkrisenumsätze erreicht haben. Die Umsätze lägen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im ersten Quartal 2023 inflationsbereinigt noch immer 12,5 Prozent unter denen vor Ausbruch der Pandemie. In den Corona-Jahren 2020 und 2021 seien 36.000 steuerpflichtigen Unternehmen der Branche verschwunden. Weiteren Betrieben drohe das Aus.

Wie lässt sich der Unterschied erklären? Das Ifo-Institut hat sich in der Untersuchung auf wenige große Städte beschränkt. "Dort gibt es eine sehr gut verdienende, urbane Bevölkerung, die gerne ausgeht", sagt Krause. "Im Rest des Landes, auf dem Land und in den kleinen und mittelgroßen Städten ist die Entwicklung nicht ganz so positiv." Zudem, erklärt er, sei der Tourismus nicht berücksichtigt, da nur Kartenzahlungen von Inländern in die Auswertung einflossen.

Ifo-Institut: Mehrwertsteuer bei sieben Prozent ist nicht die einzige Möglichkeit, der Gastronomie zu helfen

Um der Branche zu helfen, fordert der Dehoga, dass die in der Corona-Krise auf sieben Prozent ermäßigte Mehrwertsteuer auf Speisen in Restaurants bleiben müsse. Der reguläre Satz betrug früher 19 Prozent. "Die Politik hat aber durchaus Möglichkeiten, der Branche auf andere Weise als über Steuern zu helfen", schlägt dagegen Ifo-Forscher Krause vor. Ein Weg wäre, dem Fachkräftemangel in der Gastronomie entgegenzuwirken, indem mehr Arbeitskräfte im Inland oder im europäischen Ausland für die Gaststätten aktiviert werden. Eine andere Möglichkeit sei gerade in den Städten, Parkplätze in Flächen für die Außengastronomie umzuwandeln. Betriebe hätten damit die Chance, mehr Umsatz zu machen.

Und noch eine interessante Beobachtung machten die Forscher: Besonders profitieren Restaurants und Cafés in dezentralen und wohnortnahen Lagen sowie am Wochenende von der Rückkehr der Gastro-Umsätze. Die Forscher führen dies auf die größere Bedeutung des Homeoffice zurück. Wenn man ein, zwei oder drei Tage in der Woche daheim arbeitet, fällt das Essen mit den Kollegen in der Innenstadt weg. Stattdessen geht man häufiger nahe der eigenen Wohnung essen – oder eben am Wochenende, in der Freizeit.