„Wer auf alte Technologien setzt, wird verlieren“ – Gewerkschaften fordern Bayerns Autobauer zum Handeln auf

Die bayerische Automobilindustrie steht an einem Scheideweg. Während der weltweite Absatz von Elektroautos weiter steigt – bis 2030 soll sich die Zahl der verkauften Fahrzeuge laut Prognosen fast verdoppeln – geraten die heimischen Standorte zunehmend unter Druck. Auf einer Pressekonferenz der IG Metall Bayern in München zeichnen Gewerkschaft und Betriebsräte von Audi und BMW ein klares Bild: Der Wandel hin zur E-Mobilität ist unausweichlich, aber er gefährdet zehntausende Arbeitsplätze.

„Wir sind in einem riesigen Umbruch“, sagt Horst Ott, Bezirksleiter der IG Metall Bayern. Die Branche brauche eine politische und wirtschaftliche Gesamtstrategie. „Es wird endlich Zeit, zu handeln“, fordert er. Rund 10.000 Arbeitsplätze könnten in den kommenden Jahren in der bayerischen Automobilindustrie verloren gehen – allein durch den Technologiewechsel und die Verlagerung von Produktionsketten. „Das ist etwas, was uns mehr als beunruhigt.“

IG Metall fordert Rückendeckung der Politik

Ott fordert eine „volle Offensive für den Hochlauf der E-Mobilität“ sowie „Flexibilisierung bei der Regulierung“ und europäische Local-Content-Regeln, um Wertschöpfung und Beschäftigung in Deutschland zu sichern. „Wer auf alte Technologien setzt, wird verlieren“, warnt er. Der Umstieg auf klimaneutrale Produktion müsse gelingen, ohne die Wettbewerbsfähigkeit zu opfern. „E-Autos müssen so attraktiv und komfortabel werden, wie Verbrenner es heute sind.“

Der IG-Metall-Bezirksleiter warnt zugleich vor einem gefährlichen Stillstand: „Wenn wir feststellen, dass die Welt E-Autos will, müssen wir uns darauf einstellen.“ Ein Festhalten am Verbrenner sei keine Zukunftsstrategie. Politik, Hersteller und Zulieferer müssten gemeinsam handeln. „Wir brauchen nicht nur die Politik, sondern auch Arbeitgeber, die Verantwortung übernehmen.“

Auch die Betriebsratschefs der großen Hersteller teilen diese Sorge. Martin Kimmich, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats bei BMW, mahnt, Europa müsse im internationalen Vergleich endlich aufholen. „China hat über Jahrzehnte in Batterietechnik investiert“, sagt er. Europa dürfe nicht länger zögern, sonst verliere es technologisch den Anschluss. Zugleich müsse Elektromobilität bezahlbarer werden: „E-Autos müssen billiger werden.“

Weniger Bürokratie, mehr Innovation

Jörg Schlagbauer, Audi-Gesamtbetriebsratschef, spricht von einem tiefgreifenden Strukturwandel: „Wir befinden uns in einem riesigen Umbruch.“ Noch seien E-Autos für viele Kunden zu teuer, der Ausbau der Ladeinfrastruktur gehe zu langsam voran. Zu viel Bürokratie und zu wenig industriepolitischer Rückhalt schwächten die Standorte. Schlagbauer warnt vor einem Übermaß an Regulierung: „Wer Krieg gegen die Autoindustrie führt, führt auch Krieg gegen den Wohlstand.“

Die bayerische IG Metall sieht die Landespolitik ebenso in der Pflicht wie die Bundesregierung und Brüssel. Förderprogramme müssten neu aufgelegt, bürokratische Hürden gesenkt und Innovationen gezielt gefördert werden. „Sonst droht aus dem technologischen Wandel ein massiver Beschäftigungsabbau“, warnt Ott.

Am Ende bleibt die zentrale Frage, ob Bayern auch im Zeitalter der Elektromobilität Autoland bleibt. Ott formuliert es als Auftrag: Die Zeit des Hin und Her sei vorbei: „Wir brauchen ein klares Ziel.“ Die Industrie stehe bereit, doch sie verlange verlässliche Rahmenbedingungen. „Es ist eine Frage der Nachfrage und der Politik“, sagt Ott. „Beides muss endlich zusammenkommen.“