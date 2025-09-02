IG-Metall-Chefin Benner: Die Arbeitgeber sollen in Deutschland anpacken und nicht einpacken

Frau Benner, wie ernst ist die wirtschaftliche Lage der deutschen Metall- und Elektroindustrie? Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall spricht von einer Quittung, die unser Land jetzt bekommt: Investitionen würden woanders stattfinden. Deutschland werde in sämtlichen Rankings durchgereicht.

Christiane Benner: Ich ärgere mich über diese Aussagen.

Was ärgert Sie konkret?

Benner: Mich ärgert, dass der Standort Deutschland von den Arbeitgebern so schlechtgeredet wird.

Aber es läuft doch vieles schlecht in Deutschland.

Benner: Aber nicht alles – und so hört es sich bei den Klagen manchmal an. Wir haben jetzt und ich hoffe auch weiterhin einen guten Austausch, wir schließen Tarifverträge und finden gute Lösungen auch in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten. Und das unter dramatischen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wie den Auswirkungen der Zoll-Politik Trumps und den Folgen des Kriegs in der Ukraine auf Deutschland. Wir sehen die Probleme ja, aber meckern, statt Lösungen zu finden, kann nicht der richtige Weg sein. Wir sehen beispielsweise mit Sorge, dass deutsche Unternehmen auf Druck von Trump Arbeitsplätze in die USA verlagern wollen.

Vertreter des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall fordern aber, dass sich nach enormen Kostenschüben der vergangenen Jahre Investitionen in Deutschland wieder rechnen müssen.

Benner: Wir haben doch geliefert! Wir haben als IG Metall der schwierigeren Situation gerade von Betrieben aus dem Bereich der Autozulieferer Rechnung getragen. Die Beschäftigten verzichten auf Sonderzahlungen, verkürzen unbezahlt ihre Arbeitszeit. Sie leisten ihren Beitrag. Den der Arbeitgeber hingegen möchte ich bitte mal sehen. Und wir setzen uns als Gewerkschaft gegenüber der Bundesregierung dafür ein, dass die zu hohen Energiekosten für Unternehmen gesenkt werden und dass Bürokratie abgebaut wird. Wir haben auch ein Interesse an einem starken Standort. Aber dafür braucht es Verantwortung: Die Arbeitgeber sollen in Deutschland anpacken und nicht einpacken. Also nicht in andere Länder verlagern oder nur dort investieren.

Doch viele Unternehmen packen ein und investieren notgedrungen in den USA, um happige Zoll-Zahlungen zu vermeiden.

Benner: Ich vermisse aufseiten der Arbeitgeber den Willen und das Verantwortungsbewusstsein, gemeinsam durch die Krise zu kommen. Stattdessen werden von Arbeitgeberverbänden beispielsweise Forderungen nach längeren Arbeitszeiten erhoben.

Flexiblere Wochenarbeitszeiten könnten Firmen jedoch in schwierigen Zeiten helfen.

Benner: Stimmt, deswegen erlauben unsere Tarifverträge auch flexiblere Arbeitszeiten. Und die Realität spricht eine andere Sprache: In immer mehr Betrieben muss die Wochenarbeitszeit abgesenkt werden, weil nicht mehr genug Arbeit da ist. Die von den Arbeitgebern angestoßene Arbeitszeit-Diskussion ist eine Schein-Diskussion.

Doch die Unternehmer-Verbände lassen nicht locker und drängen darauf, dass die Bundesregierung das Arbeitszeitgesetz reformiert.

Benner: Das sind Nebelkerzen. Ich verstehe die Diskussion nicht, schließlich gibt es auch Langzeit-Arbeitszeitkonten in unserer Branche, die Beschäftigten erlauben, mal weniger und mal mehr zu arbeiten. Sie sind flexibel, offensichtlich sind es aber die Arbeitgeber mental in dieser Debatte nicht. Oder sie kennen unsere Tarifverträge nicht, die zulassen, bei Mobilarbeit die Ruhezeiten von elf auf neun Stunden zu verkürzen.

Warum lassen Arbeitgeber-Vertreter dennoch nicht locker?

Benner: Vielleicht weil sie glauben, es sei Zeit für eine Rolle rückwärts, was die Arbeitszeit betrifft, und die Errungenschaften der IG Metall in diesem Zusammenhang immer noch nicht akzeptieren wollen. Das ist aber keine Lösung.

Es bleibt also auch in Krisenzeiten bei der 35-Stunden-Woche?

Benner: Noch einmal: Die Realität in den Betrieben passt nicht zu der Debatte um eine Arbeitszeit-Verlängerung. Wir versuchen gerade, in Betrieben Kurzarbeit zu verhindern. Deswegen verstehen die Kolleginnen und Kollegen zurecht diese Debatte nicht. Viel wichtiger sind andere Rahmenbedingungen: spürbar niedrigere Energiekosten, verkürzte Genehmigungsverfahren für Unternehmen in Deutschland und Bürokratieabbau an der richtigen Stelle. Wir müssen in Schlüssel-Technologien wie Batteriefertigung und Halbleiter investieren und zugleich müssen wir die industriellen Kerne erhalten. Wir brauchen unsere Energie für den Erhalt der Arbeitsplätze.

Doch Investitionen in Halbleiterwerke werden abgesagt und der Ausbau der Batterietechnologie in Deutschland erlebt herbe Rückschläge.

Benner: Wir müssen jedoch dranbleiben. Ich warne vor einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung, dass sich Investitionen in solche Technologien in Deutschland nicht mehr lohnen. Wer den Standort kaputtredet, muss sich nicht wundern, wenn er dann auch kaputtgeht. Noch einmal: Wir müssen zusammen anpacken!

Reden Arbeitgeber den Standort Deutschland schlecht, wie schon einmal in den 90er-Jahren?

Benner: Ja, Arbeitgeber-Vertreter reden den Standort schlecht. Ich finde es wichtiger, die Stärken des Standorts hervorzuheben, der mit seinen hochqualifizierten Frauen und Männern international punkten kann. Ich bleibe eine Optimistin. Unsere Elektrobranche ist erfolgreich, gerade wenn es um die Speicherung von Energie oder Wasserstoff-Technologien geht. In Deutschland steht weltweit der viertgrößte Quanten-Computer. Wir haben einen innovativen Mittelstand und eine starke Handwerksbranche. Warum sprechen wir nicht mehr über die Stärken Deutschlands?

Vielleicht weil die Wirtschaft nicht mehr wächst und die Zahl der Arbeitslosen erstmals seit 2015 über die Marke von drei Millionen gestiegen ist. In der Metallindustrie sind seit 2019 rund 245.000 Arbeitsplätze in Deutschland verloren gegangen. Das hebt nicht gerade die Stimmung.

Benner: Niemand merkt das mehr als die Beschäftigten, die ich vertrete. Wenn es danach geht, müsste ich ja nur meckern. Was ich aber erlebe, ist, dass sich deutsche Unternehmen aus Profit-Interessen einen schlanken Fuß machen und verlagern wollen, egal wie die Lage ist. Das finde ich nicht in Ordnung. Denn es gibt so viele positive Standort-Faktoren: Weltweit kommen Menschen nach Deutschland, um etwa am Forschungszentrum Jülich, das ich kürzlich besucht habe, zu arbeiten. Und fast 60 Prozent des in Deutschland erzeugten Stroms stammen aus erneuerbaren Energien. Wir sind immer noch die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Über solche positiven Themen spricht kaum einer. Arbeitgeber-Vertreter erwecken vielmehr den Eindruck, Deutschland sei eine Bananen-Republik, in der nichts vorwärtsgeht. Das stimmt nicht.

Und die Bundesregierung schafft es bislang nicht, für bessere Stimmung im Land zu sorgen. Versagen Kanzler Merz und sein SPD-Kompagnon Klingbeil?

Benner: Dem von Union und SPD angekündigten Herbst der Reformen müssen Taten folgen. Wir brauchen einen Herbst der hochgekrempelten Ärmel, einen Herbst der Zuversicht. Und wir dürfen die Menschen nicht länger mit Diskussionen über Mehrarbeit oder den Zustand der Renten- und Pflegeversicherung weiter verunsichern. Das nutzt nur denen, die am lautesten schreien und am wenigsten Lösungen haben.

Was sollte die Bundesregierung stattdessen tun?

Benner: Warum nimmt die Bundesregierung nicht reiche Menschen stärker für die Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme in die Pflicht? Und warum führt sie keine Bürgerversicherung, also eine effiziente Krankenversicherung für alle, ein? Wir müssen den Menschen in Deutschland wieder mehr soziale Sicherheit geben. Denn viele Menschen bangen um ihren Arbeitsplatz. Wie soll sich da die Stimmung verbessern? Dazu tut auch die neue Wirtschaftsministerin nichts.

Warum das denn? Frau Reiche kommt doch aus der Wirtschaft.

Benner: Ich bin unzufrieden mit Frau Reiche, weil sie den bisherigen Weg des Umbaus Deutschlands zur Klimaneutralität verlassen will. Mit so einer 180-Grad-Wende könnten wichtige Vorhaben wie der Ausbau der Wasserstoff-Wirtschaft, der elementar für die Produktion grünen Stahls ist, zum Erliegen kommen. Wir können uns eine technologische Kehrtwende in Deutschland auch wirtschaftlich nicht leisten.

Und was fordert die IG Metall von der Bundesregierung für die kriselnde Autoindustrie ein?

Benner: Wir fordern eine Unterstützung der Bundesregierung für die Autoindustrie ein, von finanziellen Kaufanreizen für E-Autos, egal ob gewerblich oder privat, bis hin zu einem Ausbau der Ladeinfrastruktur. Zugleich müssen Beschäftigte umqualifiziert werden. Und wenn die Bundesregierung die Infrastruktur mit Geldern aus dem Sondervermögen erneuert oder in Sicherheitstechnik investiert, sollten deutsche und europäische Firmen und eben nicht amerikanische und chinesische Unternehmen zum Zuge kommen.

Kann die boomende Rüstungsindustrie die Job-Verluste in der kriselnden Autoindustrie teilweise wettmachen?

Benner: Das funktioniert nur in geringem Umfang. Dafür sind die beiden Branchen zu unterschiedlich. Wir werden in Deutschland künftig nicht gut 770.000 Menschen in der Rüstungsindustrie wie noch 2024 in der Autoindustrie beschäftigen. In der Rüstungsbranche arbeiten in Deutschland aktuell gut 100.000 Menschen. Dennoch zeigen die Verteidigungsindustrie und die boomende Luftfahrtindustrie: In der deutschen Industrie ist nicht nur Krise angesagt.

Wie sieht Ihre Wunschliste an die Arbeitgeber aus?

Benner: Ich appelliere an die Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland: Verbreitet keine schlechte Stimmung, werft keine Nebelkerzen, redet mit den Beschäftigten, sichert Arbeitsplätze, qualifiziert die Mitarbeitenden, stellt wieder mehr Auszubildende ein und bleibt vor allem in Deutschland! Koffer packen und ins Ausland abhauen ist verantwortungslos, nachdem man lange von den Gegebenheiten des Standorts profitiert hat. Ich gebe mir jedenfalls Mühe, Arbeitgeber-Vertreter aufzumuntern, indem ich ihnen auch die positiven Seiten immer wieder vor Augen führe. Notfalls auch vor dem Werkstor.

Ist das ein Angebot der IG-Metall-Chefin an Metall-Arbeitgeber-Vertreter: Wer schlechte Laune hat, kann Sie kontaktieren und Sie kommen zur Aufmunterung vorbei?

Benner (lacht): Ja, das mache ich auf jeden Fall. Und wenn das nicht reicht, könnte ich den Arbeitgebern nämlich auch mal verdeutlichen, welche Folgen das ständige Schlechtreden der Wirtschaft und der Beschäftigten hat.

Sie haben zuletzt eine besondere Idee entwickelt, um Arbeitgeber für die Sorgen der Beschäftigten zu sensibilisieren.

Benner: Ich würde gerne Rufumleitungen von den Betriebsrats-Telefonen zu den Vorstandsvorsitzenden deutscher Unternehmen einrichten. Dann könnten sich die Chefs mal eine Woche all die Sorgen anhören, mit denen unsere Betriebsrätinnen und Betriebsräte konfrontiert sind. Unsere Leute werden derzeit vielfach von Beschäftigten für Dinge in die Pflicht genommen, die nicht sie, sondern die Chefs zu verantworten haben. Unsere Betriebsräte und Vertrauensleute sind Kummerkasten, Streetworker und Strategen in einer Person. Sie bleiben, während manche Manager in Konzernen von einem zum anderen Unternehmen ziehen, wenn es schwierig wird. Unsere Betriebsräte sind der Fels in der Brandung.

Christiane Benner, 57, ist seit Oktober 2023 Erste Vorsitzende der IG Metall. Die gelernte Fremdsprachenkorrespondentin und Diplom-Soziologin war von 2015 bis 2023 Zweite Vorsitzende der Gewerkschaft.