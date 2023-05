Die IHK wählt einen neuen Präsidenten für die Übergangszeit

Plus Nach dem Tod von Andreas Kopton wählt die Industrie- und Handelskammer Schwaben an diesem Donnerstag einen neuen Präsidenten. Er wird aber nur bis Anfang 2024 im Amt bleiben.

Die Industrie- und Handelskammer Schwaben wählt nach dem Tod von IHK-Präsident Andreas Kopton für die restliche Amtszeit einen neuen Präsidenten. Die Wahl soll auf der Vollversammlung der IHK stattfinden, die sich an diesem Donnerstag turnusgemäß in Pfronten im Allgäu trifft und die bereits seit mehreren Monaten angesetzt ist. Der Nachfolger oder die Nachfolgerin soll nach Angaben eines Sprechers der Kammer die Amtszeit vollenden, die Andreas Kopton regulär ausgeübt hätte. Diese dauert bis Anfang 2024. Die Wahl sei außerdem kammerrechtlich erforderlich.

Dem Vernehmen nach gilt Gerhard Pfeifer, einer der drei stellvertretenden Präsidenten der IHK, als ein denkbarer Kandidat. Pfeifer stammt aus Memmingen und ist dort Chef der Pfeifer Firmengruppe, die auf Seiltechnik spezialisiert ist. Der 68-Jährige hatte als ältester und erfahrenster der drei stellvertretenden Präsidenten Andreas Kopton bereits häufiger vertreten, unter anderem auf dem Neujahrsempfang der Kammer in diesem Jahr.