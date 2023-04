Ikea-Mitarbeiter streiken am Freitag und Samstag in vielen Städten

Am Freitag und Samstag streiken die Beschäftigten bei Ikea in mehreren deutschen Städten. Verdi fordert einen "Zukunftstarifvertrag" und bessere Bedingungen.

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten bei Ikea zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen. Von dem Protest sind am Freitag und Samstag Möbelhäuser in Nordrhein-Westfalen und Hamburg betroffen. In Nordrhein-Westfalen legen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter anderem in Essen, Dortmund, Duisburg und Köln die Arbeit nieder, in Hamburg trifft es die Niederlassungen in Altona, Moorfleet und Schnelsen, wie unter anderem die Tagesschau berichtet.

Streiks bei Ikea: Die Forderungen von Verdi

Verdi fordert angesichts der gestiegenen Arbeitsbelastung einen "Zukunftstarifvertrag" und bessere Bedingungen für die Beschäftigten. Dazu gehören unter anderem der Schutz vor Überlastung, ein höherer Gesundheitsschutz und Anspruch auf Qualifizierung bei der Veränderung von Arbeitsplätzen.

Nach Angaben der Gewerkschaft habe die Zahl der Kundinnen und Kunden zuletzt deutlich zugenommen, das Personal sei aber nicht im gleichen Maße aufgestockt worden. Darüber hinaus solle die zunehmend Digitalisierung im Unternehmen nicht zu mehr Belastungen für die Beschäftigten oder etwa Stellenstreichungen führen, sagte ein Gewerkschaftssprecher laut der Tagesschau. Stattdessen könnte man ihnen etwa ermöglichen, sich besser um die Kundinnen und Kunden zu kümmern.

Der Landesbezirk in Hamburg fordert vor allem mehr Mitbestimmung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bezug auf anstehende "massive Veränderungen" durch die Digitalisierung und "das Franchisemodell für den Hamburger Markt".

Ikea-Streik am vergangenen Mittwoch in Berlin

Bereits am Mittwoch waren die Beschäftigten aller Berliner IKEA-Standorte zu einem ganztägigen Streik aufgerufen worden. Auch dort forderten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Aufnahme von Verhandlungen zu einem Digitalisierungstarifvertrag.

