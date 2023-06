Immobilien

12:09 Uhr

Ab in den Süden! Wo die Deutschen ihre Ferienimmobilien kaufen

Plus Wer eine Wohnung oder ein Häuschen besitzt, hat eine ziemlich sichere Geldanlage. Das gilt auch für Urlaubsländer, die bei deutschen Käufern immer beliebter werden.

Von Stefan Küpper Artikel anhören Shape

Die strahlend-weiße Finca auf Mallorca, der kleine Landsitz in den toskanischen Weinbergen oder ein Appartement in der Altstadt von Palermo – Spanien und Italien bleiben deutsche Sehnsuchtsorte. Was sich auch in den Verkaufszahlen für Ferienimmobilien spiegelt.

Der Immobiliendienstleister Savills hat gemeinsam mit deutschen Portalen untersucht, in welchen Ländern Deutsche nach Angeboten suchen. Fazit: Das Interesse an Immobilien im Ausland wächst. Die Liste mit den Suchanfragen führen Spanien und Italien an – gefolgt von Österreich, Dänemark und Schweden. Nach spanischen Fincas, Ferienhäusern und Wohnungen suchten 2022 rund 5,7 Millionen, nach italienischen Immobilien recherchierten etwa 4,2 Millionen Interessenten – fast eine Verdreifachung im Vergleich zum Vorjahr.

