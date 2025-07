Bauen wird noch teurer

Wer baut, zahlt künftig noch mehr. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, sind im Mai die Preise für neu gebaute Häuser um 3,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Damit setzt sich der Trend fort, der sich bereits seit Februar abgezeichnet hatte, als zuletzt vergleichbare Zahlen veröffentlicht wurden. Bis Mai erhöhten sich die Preise den weiteren Angaben zufolge um 0,8 Prozent.

Das zeigt sich auch, wenn man auf die einzelnen Leistungen blickt: Für Rohbauarbeiten an Wohngebäuden mussten im Vergleich von Mai 2024 zu Mai 2025 2,5 Prozent mehr gezahlt werden. Fürs Dachdecken (plus 4,5 Prozent) oder für Zimmer- und Holzbauarbeiten (plus 4,8 Prozent) mussten Bauherren noch tiefer in die Tasche greifen. Auch die Preise für Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen – zum Beispiel Wärmepumpen – erhöhten sich um 4,5 Prozent. Die Liste ließe sich fortsetzen. Auf ihr finden sich auch Instandhaltungsarbeiten. Kostenpunkt: Plus 3,8 Prozent.

Doch besser eine Wohnung kaufen?

Möglicherweise ist eine Nummer kleiner, also eine eigene Wohnung, da doch die bessere Alternative zum Haus? Laut jüngster Daten des Postbank-Wohnatlas haben die Prei­se für Wohn­im­mo­bi­li­en in Deutsch­land im vergangenen Jahr zwar erneut leicht nachgegeben. So kos­te­te ei­ne Ei­gen­tums­woh­nung im Be­stand im Schnitt über al­le Land­krei­se und kreis­frei­en Städ­te immerhin 0,7 Pro­zent we­ni­ger als 2023. Auch diese Zahlen relativieren sich allerdings, denn: Käufer benötigten in den großen Metropolen für den Kauf einer 70-Qua­drat­me­ter-Woh­nung nach wie vor ei­nen ho­hen An­teil ihres Durchschnittseinkommens für die lau­fen­de Kre­dit­fi­nan­zie­rung. In München waren es gar 43,6 Pro­zent. Generell gilt aber die Faustregel, dass private Haushalte nicht mehr als 25 Pro­zent für das Wohnen ausgeben sollten – sei es zur Kreditfinanzierung oder für die Miete. Hinzu kommt: Die Postbank geht davon aus, dass bis 2035 die Kaufpreise für Eigentumswohnungen im Bestand im Schnitt wieder um 0,4 Prozent pro Jahr steigen werden, vor allem in den Metropolen.

Helfen könnte, wenn die Bundesregierung den „Bau-Turbo“ schnell zünden würde. Der soll helfen, den nicht erreichten Wohnungsbauzielen der Vorgängerregierungen näher zu kommen. Wesentlicher Punkt des am Donnerstag im Bundestag beratenen Gesetzentwurfes ist, in den Kommunen für mehr Flexibilität zu sorgen. So soll ein neuer Paragraf im Baugesetzbuch dafür sorgen, dass zusätzliche Wohnungen von den Gemeinden bereits nach nur einer Prüfung von nur zwei Monaten zugelassen werden könnten. Insbesondere das Nachverdichten soll in Wohngebieten so erleichtert werden und für Entlastung auf dem Immobilienmarkt sorgen. Sören Bartol (SPD), parlamentarischer Staatssekretär im Bundesbauministerium, versprach: „Wir wollen mehr und schneller bauen“

Zentraler Immobilienausschuss nimmt Schwarz-Rot in die Pflicht

Aygül Özkan, Hauptgeschäftsführerin des Zentralen Immobilienausschuss (ZIA), nimmt Schwarz-Rot in die Pflicht: „Ja, es gibt eine Trendwende, aber die Stimmung ist besser als die Lage. Der Bau-Turbo und der Bundeshaushalt 2025 verleihen der Immobilienwirtschaft neue Impulse, aber sie reichen nicht aus, um vor allem die immer noch kritische Lage auf dem Wohnungsmarkt zu entspannen.“ Es brauche zusätzliche Bausteine, um für weitere Investitionen im Wohnungsbau zu sorgen und nicht mit angezogener Handbremse zu fahren. Entscheidend werde sein, sagte Özkan unserer Redaktion, „dass die Kommunen und Länder den Bau-Turbo auch tatsächlich zünden und Bauland mobilisieren.“