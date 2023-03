Immobilien

06.03.2023

Eigenheim verkaufen und darin wohnen bleiben: Lohnt sich en Teilverkauf?

Plus Der Teilverkauf von Immobilien hat sich zu einem neuen Geschäftsmodell entwickelt. Welche Möglichkeiten das bietet und wo Fallstricke lauern.

Von Matthias Zimmermann

Die eigene Immobilie dürfte bei den meisten Menschen die größte Investition sein, die sie im Leben tätigen. Immobilienkredite werden oft über Jahrzehnte abbezahlt. Doch wenn das Haus endlich schuldenfrei ist, bleibt das Kapital, das man sich in dieser Form angespart hat, gebunden. Zumindest einen Teil davon wieder flüssig zu machen, um sich etwas zu gönnen, solange man es noch kann, war lange Zeit nur schwer möglich. Zumindest nicht dann, wenn man in seinem Haus, an dem die meisten emotional sehr hängen, wohnen bleiben will. Seit einigen Jahren hat jedoch eine Reihe von Unternehmen diese Marktlücke erkannt. Immobilien-Teilverkauf heißt das Modell, das sie anbieten. Das steckt dahinter:

