Der Bausparer boomt: Aber für wen lohnt er sich?

Bei der Landesbausparkasse Bayern wurden 2022 Bausparverträge im Wert von 9 Milliarden abgeschlossen. So viele wie noch nie. Für wen sich diese Finanzierungsmethode eignet.

Die Zinswende beschert dem Bausparvertrag einen Boom. Die LBS Bayern zum Beispiel hat im vergangenen Jahr das stärkste Bauspar-Neugeschäft ihrer 93-jährigen Unternehmensgeschichte erzielt. 2022 wurden neue Bausparverträge mit einer Summe von knapp 9 Milliarden Euro gezeichnet. Das ist den Unternehmensangaben zufolge eine Steigerung gegenüber 2021 von 86 Prozent. Und auch im laufenden Jahr hält der Trend an. In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres hat die LBS Bayern ein Bausparneugeschäft in Höhe von rund 3,5 Milliarden Euro gemacht. Nahezu das Vorjahres-Rekordniveau. Auch die schwäbische Schwester – die LBS Landesbausparkasse Südwest, mit der sich die Bayern gerade zur LBS Süd vereinigen – vermeldete für 2022 einen Bauspar-Rekord (11,5 Milliarden Euro). Und das Neugeschäft im laufenden Jahr entwickelt sich auch vielversprechend – bis Ende Mai das drittbeste in der Geschichte des Hauses.

Der LBS-Bayern-Chef Erwin Bumberger sagte jüngst bei der Jahrespressekonferenz des Hauses: "Prägend für die Geschäftsentwicklung im vergangenen und laufenden Jahr war die dramatische Zinswende, die die Europäische Zentralbank infolge der hochschießenden Inflation Anfang 2022 vollzogen hat. Diese Entwicklung spiegelt sich ebenso in den Konditionen für Immobilienfinanzierungen wieder. Hier haben sich die Zinsen binnen eines Jahres etwa vervierfacht. In diesem Umfeld rückt der Kernnutzen des Bausparens wieder in den Fokus: langfristig sichere und günstige Darlehenszinsen."

Bausparverträge: Was rät die Verbraucherzentrale Bayern?

So weit die Zahlen und die Begründung für deren Entwicklung. Bleibt die entscheidende Frage aus Konsumentensicht: Für wen lohnt sich der Bausparer gerade wirklich? Und für wen nicht? Merten Larisch, Experte der Verbraucherzentrale Bayern, betont im Gespräch mit unserer Redaktion: "Bausparverträge lohnen sich nicht per se für jeden." Der Zweck soll ja eben einerseits sein, einen günstigen Zinssatz für eine Immobilienfinanzierung oder einen Baustein davon zu erhalten. Der Preis dafür ist, erklärt Larisch weiter, "eine lange Ansparphase mit oftmals niedrigerer Guthabenverzinsung – als bei am Markt erhältlichen Geldanlageprodukten – durchstehen zu müssen, bevor dann erst das mehr oder weniger günstige Bauspardarlehen zuteilungsreif wird". Bedeutet in der Folge: "Durch diese Vorschriften gleicht Bausparen eher einer Wette, ob zu dem Zeitpunkt, wo das Darlehen verfügbar ist, dessen Zinssatz tatsächlich günstiger sein wird als bei einem flexiblen Annuitätendarlehen."

Beispielsweise sei ein Großteil der Bausparer in der langen Niedrigzinsphase bis vor etwas mehr als einem Jahr "nicht sehr gut gefahren", da die Zinssätze für Annuitätendarlehen selbst mit langer Zinsbindung niedriger waren als diejenigen vieler zuteilungsreifer Bausparverträge und somit sind diese nicht mehr sinnvoll einsetzbar. Larisch sagt: "Unterm Strich war das dann gegebenenfalls ein hoher Preis für diese Option – aufgrund der niedrigen Guthabenzinsen."

Andererseits könne es denjenigen, die heute in der "mittelhohen" Zinssituation einen Bausparvertrag abschließen, passieren, dass zum Zuteilungszeitpunkt des BSV das Zinsniveau für Annuitätendarlehen wieder stark abgesunken sein wird. Auch dann wäre in vielen Fällen die hohe Abschlussgebühr umsonst bezahlt. Sein Fazit lautet daher: "Bausparen kann sich in Einzelfällen als nachrangiger Finanzierungsbaustein lohnen, wenn dies zeitlich genau passend in ein Finanzierungskonzept eingebaut wird. Niemand sollte aber quasi auf Verdacht einen Bausparvertrag abschließen, sondern einen eventuellen Bedarf an diesem Produkt in einer provisionsfreien ganzheitlichen Finanzberatung überprüfen lassen."

