In Augsburg und München kennt man ihn: Sportwarenhändler erobert nächste Stadt

In Städten wie München und Augsburg ist Decathlon bereits präsent. Nun bekommt auch die Nürnberger Innenstadt Zuwachs: Der bekannte Sporthändler eröffnet Ende 2025 erstmals eine Filiale im traditionsreichen Kaufhaus Wöhrl am Ludwigsplatz. Auf rund 2900 Quadratmetern Verkaufsfläche soll nach Angaben von T-Online künftig ein breites Sortiment an Sport- und Freizeitartikeln angeboten werden.

Doch dabei bleibt es nicht: Berichten zufolge zieht der europäische Sportartikelriese auch ins Franken-Center Nürnberg im Stadtteil Langwasser. Dort hat der Anbieter nach Angaben des Managements rund 4000 Quadratmeter im Untergeschoss angemietet. Die Eröffnung wird wenige Monate später vonstattengehen.

Decathlon expandiert in Bayern: Neue Kundschaft in Nürnberg

Für die neue Filiale am Ludwigsplatz wird laut dem Bericht die bisherige Abteilung „U-eins“ weichen. Diese Modeabteilung für ein jüngeres Publikum wird künftig in die Damen- und Herrenabteilungen auf den anderen Etagen integriert. Thomas Weckerlein, Vorstandsvorsitzender von Wöhrl, bezeichnet die Einbindung externer Partner als wichtigen Baustein, um das Einkaufserlebnis weiter zu verbessern: „Decathlon ist eine ideale Ergänzung zu unserem bestehenden Angebot.“

Stefan Böhm, bei Decathlon Expansionsverantwortlicher des deutschen Marktes, betont die Bedeutung Nürnbergs als „zentralen Standort in Bayern“. Besonders die hohe Passantenfrequenz in der Fußgängerzone und die Strahlkraft des Wöhrl-Stammhauses sollen dem neuen Standort zugutekommen.

Nürnberg: Zweite Decathlon-Filiale im Franken-Center geplant

Monate später eröffnet der Sportwarenhändler aus Frankreich laut InFranken.de eine zweite Filiale im Nürnberger Franken-Center: In Langwasser wird im Untergeschoss ein Vollsortiment-Standort mit regional abgestimmtem Angebot eingerichtet. Gemeinsam mit anderen neuen Mietern wie Peek & Cloppenburg Düsseldorf und Smyths Toys soll das Einkaufszentrum noch attraktiver werden. „Die neuen Mieter stehen für moderne und vielfältige Sortimente. Decathlon bringt ein breites Angebot an Sport- und Freizeitartikeln“, wird Nürnbergs Wirtschaftsreferentin Andrea Heilmaier zitiert.

Bislang betrieb der Sportanbieter nur eine Filiale im benachbarten Fürth. Mit den beiden neuen Standorten in der zweitgrößten bayerischen Stadt will man nun deutlich mehr Kunden selbst erreichen – sowohl mitten in Nürnberg als auch im stark frequentierten Einkaufszentrum am Stadtrand. Für das Modehaus Wöhrl bedeutet die Partnerschaft eine Fortsetzung seiner strategischen Neuausrichtung: Bereits 40 Millionen Euro steckten die Eigentümer nach Angaben von T-Online in den Umbau des Stammhauses am Ludwigsplatz.