In Bayern wird noch immer zu wenig gebaut

Obwohl sich die Stimmung in der Branche im September spürbar aufgehellt hat, ist im Wohnungsbau noch keine Wende zum Besseren in Sicht. Nach den Zahlen des statistischen Landesamtes ist die Zahl der Baugenehmigungen in Bayern insgesamt im ersten Halbjahr zwar um 2,9 Prozent auf gut 10.000 Wohnungen gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum gestiegen. Dieser Trend lässt sich aber vor allem auf private Häuslebauer auf dem Land zurückführen. Bei den Mehrfamilienhäusern ging es dagegen nach unten, in den Großstädten war bei den Genehmigungen sogar ein regelrechter Einbruch von 15 Prozent bei den Genehmigungen zu verzeichnen. Besonders betroffen vom Rückgang waren Schwaben und Oberbayern, in Unterfranken gingen die Genehmigungen dagegen leicht nach oben, in Oberfranken sogar deutlich

Die Ampel hat bei den Baugenehmigungen ihre Ziele weit verfehlt

N.ach einem Dämpfer im August bewerten die Unternehmen der Branche nun allerdings sowohl ihre aktuelle Lage als auch die Erwartungen für die kommenden Monate deutlich besser, ergab eine Studie des Münchner Ifo-Instituts. „Der Wohnungsbau atmet etwas auf“, sagte Klaus Wohlrabe, der Leiter der ifo-Umfragen. „Von einer echten Trendwende kann noch keine Rede sein – aber der Tiefpunkt scheint durchschritten.“ Bundesweit wurden von Januar bis August etwas mehr als 151000 Wohnungen in Deutschland neu gebaut, das ist eine Zunahme von 6,5 Prozent im Vergleich zu den ersten acht Monaten des vergangenen Jahres, aber noch weit von den 400.000 neuen Wohnungen im Jahr entfernt, die die alte Ampelregierung einst versprochen hatte.

Dass sich die Impulse trotz der leichten Stimmungsverbesserung noch in Grenzen halten, sehe man sehr gut daran, dass die Preise für Mehrfamilienhausgrundstücke im Bayern-Trend im letzten halben Jahr unverändert geblieben seien und im Jahresvergleich sogar um 3,3 Prozent nachgegeben hätten, betonte der Leiter der Gesellschaft für Immobilienmarktforschung und Berufsbildung IVD-Süd, Stefan Kippes. „Das bedeutet: Die Bauträger sind noch nicht groß am Bevorraten mit Grundstücken und das wären sie, wenn der Markt bereits angesprungen wäre.“ Was es brauche, seien substanzielle Förderimpulse, die über die überschaubaren Maßnahmen des geplanten Bau-Turbos hinausgehen, wie die Befreiung der ersten selbstgenutzten Immobilie von der Grunderwerbsteuer.

Im sozialen Wohnungsbau will Bayern im Kampf gegen den Mangel an Wohnungen bis 2028 eine weitere Milliarde Euro für den Bau von Wohnungen bereitstellen. Bauminister Christan Bernreiter (CSU) sagte unserer Redaktion: „Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ist angesichts der gewaltigen Herausforderungen in der Baubranche eine Mega-Aufgabe, die wir mit aller Kraft unterstützen.“ Auch das statistische Landesamt sieht anhand seiner Daten „Signale der Stabilisierung.“ Trotz des Aufwärtstrends bleibt die Auftragslage der Branche jedoch angespannt. Der Anteil der Firmen, die über Auftragsmangel klagen, stieg bundesweit leicht von 45,7 auf 46,7 Prozent. Auch die Zahl der Stornierungen blieb laut Ifo hoch. „Die gestiegenen Baugenehmigungen schlagen sich bislang noch nicht in den Auftragsbüchern nieder.“, sagt Wohlrabe

In den vergangenen vier Jahren sind die Preise für Rohbauten in Bayern um ein Fünftel gestiegen, Ausbauarbeiten wurden sogar um fast 36 Prozent teurer. Nach Angaben des Verbands der Bayerischen Wohnungswirtschaft, dem mehr als 500 sozial orientierte Wohnungsbaufirmen angehören, sind Neubauvorhaben ohne staatliche Förderung aufgrund der hohen Preise kaum noch rentabel. Wohnungswirtschaft und Mieterbund fordern deshalb gemeinsam, dass sich die staatliche Förderung auf die Unternehmen konzentriert, die Wohnungen zu günstigen Konditionen anbieten.