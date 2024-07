In Büro, WG und Co. So vermeidet man Ärger rund um den Gemeinschaftskühlschrank

Die Milch: halbleer. Der Käse: weggegessen. Der ganze Kühlschrank: dreckig. Sieht so der Alltag in Büroküche oder WG aus, dann ist es Zeit für klare Regeln. Diese empfehlen Verbraucherschützer.