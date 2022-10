AZ-Redakteure mit renommiertem Journalistenpreis ausgezeichnet

Für ihre Reportage über „Mister Cum-Ex“ Hanno Berger sind Holger Sabinsky-Wolf und Michael Stifter mit dem renommierten Ernst-Schneider-Journalistenpreis ausgezeichnet worden.

Große Ehre für unsere Redaktion: Holger Sabinsky-Wolf und Michael Stifter sind für ihre Recherchen über Hanno Berger, der als Schlüsselfigur im größten Steuerskandal der deutschen Geschichte gilt, mit dem renommierten Ernst-Schneider-Journalistenpreis der deutschen Wirtschaft ausgezeichnet worden. Unsere Autoren setzten sich damit gegen mehr als 600 Kandidaten in der Kategorie „Klartext regional“ durch.

Der Ernst-Schneider-Preis ist der größte Wettbewerb für Wirtschaftspublizistik in Deutschland. Ausgezeichnet werden Artikel, die in allgemein verständlicher Weise wirtschaftliche Zusammenhänge vermitteln.

Auf den Spuren von "Mister Cum-Ex" Hanno Berger in der Schweiz

Holger Sabinsky-Wolf (Leiter des Ressorts Bayern & Welt) und Michael Stifter (Mitglied der Chefredaktion und Ressortleiter Politik & Wirtschaft) hatten "Mister Cum-Ex" für ihre Recherchen in dessen Exil in den Schweizer Bergen getroffen. Hanno Berger gilt als Mastermind hinter Steuertricksereien, die Staaten um Milliarden an Steuereinnahmen gebracht haben.

Berger selbst ist bis heute überzeugt davon, dass die Cum-Ex-Geschäfte, die er bis ins letzte Detail perfektioniert hatte, allenfalls moralisch fragwürdig, aber niemals illegal gewesen sein können. Wie das zusammenpasst, wollten unsere Autoren herausfinden – und sind in die Schweiz gefahren, wo sich Berger mehr als neun Jahre lang der deutschen Justiz entzogen hatte. Monate später wurde der einst gefeierte und dann tief gefallene Steueranwalt schließlich nach Deutschland ausgeliefert und steht inzwischen in mehreren Verfahren vor Gericht.

Der Ernst-Schneider-Preis wird gestiftet von den deutschen Industrie- und Handelskammern und ist nach dem früheren Präsidenten des Deutschen Industrie- und Handelskammertages benannt. Hier geht es zur Reportage: Staatsfeind Nummer 1? Hanno Berger will kein Milliardenbetrüger sein. (AZ)

Lesen Sie dazu auch