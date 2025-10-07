Journalistenpreis für unsere Recherche zum Wandel der bayerischen Bierbranche

Große Anerkennung für unsere Redaktion: Matthias Zimmermann hat den renommierten „IHK-Preis für Wirtschaftsjournalismus Ernst Schneider“ gewonnen. Mit seiner Reportage über den Wandel der bayerischen Bierbranche unter dem Titel „Hopfen und Malz, Gott erhalt’s?“ setzte sich der 45-Jährige in der Kategorie „Klartext regional“ durch.

IHK-Preis für Wirtschaftsjournalismus: Lob der Jury für Text und Bebilderung

Die Auszeichnung wurde in Stade vor rund 250 Gästen verliehen. „Die Relevanz von Bier für die Deutschen liegt auf der Hand. Die wirtschaftliche Bedeutung nicht ohne Weiteres. Der Autor verbindet kulturelle und soziologische Aspekte mit der wirtschaftlichen Bedeutung des Volksgetränks“, heißt es in der Begründung der Jury, die zudem die Bebilderung des Textes und die multimediale Präsentation im Digitalen durch unsere Kollegin Helen Geyer heraushob. Das Fazit der Juroren: „So gelingt ein herausragendes Stück des regionalen Wirtschaftsjournalismus. Vorbildlich!“

Lesen Sie den preisgekrönten Text hier noch einmal: