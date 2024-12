Neue Bezugspreise 2025

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

täglich liefern wir Ihnen hochqualifizierte digitale Produkte mit ausführlichen Informationen, Hintergrundberichten und Services aus Ihrer Heimat bis hin zur ganzen Welt. Dafür setzen sich viele Mitarbeiter ein und wir verwenden hohe technische Standards mit immer aufwendigeren Anforderungen. Daher werden wir eine Anhebung um 2 Euro auf monatlich 39,98 Euro ab dem 1. Januar 2025 und für das Digitalpaket (e-Paper und PLUS+) vornehmen. Das PLUS+ Paket (ohne e-Paper) passen wir um einen Euro auf 11,99 Euro monatlich an.

Der monatliche e-Paper-Preis für Printkunden bleibt bei 9,98 Euro zuzüglich der Abogebühr für die gedruckte Tageszeitung bestehen. Verträge mit einer Langfristlaufzeit (beispielsweise in Verbindung mit einem iPad) bleiben unberührt.

Für Ihre Treue und das Vertrauen danken wir Ihnen sehr und freuen uns darauf, Sie als unsere Leserinnen und Leser auch künftig für unsere digitalen Heimatzeitungen begeistern zu dürfen.

Verlag und Redaktion