Frachtflugzeug abgestürzt - Was wir wissen und was nicht

Ein im Auftrag des Postdienstleisters DHL in Leipzig gestartetes Frachtflugzeug ist am frühen Morgen in der Nähe des Flughafens der litauischen Hauptstadt Vilnius abgestürzt. Erst im August wurde vor Brandsätzen gewarnt, die Unbekannte über Frachtdienstleister verschicken könnten. Noch sind die Hintergründe des Absturzes am frühen Morgen aber völlig unklar. Eine Übersicht:

Was wir wissen

Was wir nicht wissen

Bei dem Absturz des Flugzeugs trafen Trümmerteile auch ein Wohnhaus.