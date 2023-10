Dachser treibt mit virtuellem Lager die Digitalisierung voran

Das Logistik-Unternehmen Dachser schafft einen "digitalen Zwilling" seines Lagers und bekommt dafür einen renommierten Preis.

Das Unternehmen Dachser aus Kempten setzt in der Digitalisierung der Logistik eine Wegmarke. Dachser ist es gelungen, ein komplettes, jederzeit aktuelles Abbild des Lagers und seiner Prozesse zu schaffen, einen sogenannten "digitalen Zwilling". Dafür interpretieren spezielle Algorithmen der künstlichen Intelligenz zusammen mit spezieller Software im Sekundentakt Daten, die von Scannern an der Hallendecke geliefert werden. Somit gelingt es, alle Packstücke automatisch zu identifizieren, zu lokalisieren und in Zukunft auch zu vermessen. Dachser hat die Technologie zusammen mit dem Fraunhofer-Institut IML entwickelt und an zwei Pilotniederlassungen implementiert. Für das Projekt sind Dachser und Fraunhofer IML mit dem Deutschen Logistik-Preis 2023 der Bundesvereinigung Logistik ausgezeichnet worden.

Der "digitale Zwilling" sei das Ergebnis einer mehr als sechs Jahre langen gemeinsamen Forschungsarbeit, teilte Dachser mit. "Von der Anwendung profitieren gewerbliche Mitarbeitende, Fahrerinnen und Fahrer, aber auch Kunden, die künftig exaktere Informationen über ihre Sendungen erhalten können", beschreibt das Unternehmen die Vorteile.

Pilot-Standorte in Unterschleißheim und Öhringen

Die Technologie habe sich bereits an den Pilot-Standorten in Unterschleißheim bei München und Öhringen bei Heilbronn bewährt. Einzelne Prozessabläufe beschleunigten sich zwischen 15 bis 35 Prozent. "So entfällt zum Beispiel das händische Scannen von Barcodes oder die tägliche manuelle Inventur von Packstücken." (mke-)

