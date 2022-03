Industrie

vor 16 Min.

Trotz Krieg und Corona: Deckel Maho ist auf Wachstumskurs

Bei Werkzeugmaschinen ist Deckel Maho in Pfronten führend.

Plus Deckel Maho in Pfronten ist erstaunlich gut durch das Jahr 2021 gekommen. Warum der Maschinenbauer so gut im Geschäft ist und die Konzernmutter im Ostallgäu fast 100 Millionen Euro investiert.

Von Markus Raffler

Corona-Krise, Zulieferprobleme und der UkraineKrieg: Manche Industriebetriebe in der Region haben nach wie vor mit Umsatzeinbußen zu kämpfen. Der Werkzeugmaschinenhersteller Deckel Maho Pfronten (Ostallgäu) jedoch schwimmt gegen den Strom. Dort steht der Kurs nach einem deutlichen Dämpfer 2020 wieder klar auf Wachstum. „Wir liegen schon jetzt über dem Vor-CoronaNiveau von 2019 und gehen sehr optimistisch in die Zukunft“, sagt Geschäftsführer Alfred Geißler.

