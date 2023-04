Schwabens IHK-Präsident Andreas Kopton ist gestorben.

Andreas Kopton war seit 2009 Präsident der Industrie- und Handelskammer Schwaben. Jetzt ist er im Alter von 66 Jahren gestorben.

Es ist eine traurige Nachricht: Nach Informationen unserer Redaktion ist Andreas Kopton, der Präsident der Industrie- und Handelskammer Schwaben, in der Nacht von Freitag auf Samstag gestorben. Kopton war viele Jahre für die IHK ehrenamtlich aktiv. Bereits von 2002 bis 2008 war er deren stellvertretender Präsident. Ab 2009 stand er als Nachfolger von Hannelore Leimer der Kammer als Präsident vor.

Andreas Kopton, geboren am 14. Mai 1956, stammt ursprünglich aus Cuxhaven. Nach einem Ökonomie-Studium in Duisburg und der Promotion in Gießen war Kopton allerdings schon seit vielen Jahren in unserer Region verwurzelt.

1987 wurde Kopton Geschäftsführer eines Unternehmens in der Region

Andreas Kopton kam 1987 als Geschäftsführer des Geotechnik-Unternehmens Harres nach Harburg im Kreis Donau-Ries. Aus dem Unternehmen ging die HPC AG hervor, die auf Flächensanierungen und Umweltberatung spezialisiert ist. Ab 2001 leitete Kopton das Unternehmen als Vorstand.

Der Unternehmer begann sich in unserer Region sehr schnell ehrenamtlich zu engagieren. Anfangs bei den Wirtschaftsjunioren, danach bald bei der Industrie- und Handelskammer. Ab 1995 war Kopton Mitglied der IHK-Regionalversammlung Donau-Ries, von 1999 bis 2003 war er zugleich stellvertretender Vorsitzender der Regionalversammlung. Ab 1999 übernahm er auch als Mitglied der IHK-Vollversammlung Verantwortung. 2002 wurde er stellvertretender IHK-Präsident, 2009 dann IHK-Präsident. Im März 2017 zog Andreas Kopton als Mitglied in den Vorstand des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) ein.

Kopton kehrte trotz einer Krankheit immer wieder auf die öffentliche Bühne zurück

Andreas Kopton kämpfte seit einigen Monaten gegen eine schwere Krankheit. Nach schweren Phasen kehrte er stets auf die öffentliche Bühne zurück und nahm sein Amt als Präsident der Industrie- und Handelskammer war. Noch Ende März freute er sich, Peter Adrian, den Präsidenten des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, bei der IHK Schwaben begrüßen zu dürfen.

Andreas Kopton war verheiratet, er hinterlässt seine Ehefrau und drei Kinder.