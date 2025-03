Nach Unfall mit Tanklaster: Bahnfahrerin unter den Toten

Nach der Kollision mit einem Tanklaster im Norden Baden-Württembergs ist die Fahrerin der Stadtbahn als eines der drei Opfer identifiziert worden. Das sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur. Demnach handelt es sich bei den anderen beiden Toten um Fahrgäste. Ihre Identifizierung dauere an. Das Alter der Bahnfahrerin gab die Polizei mit 59 Jahren an.

Sowohl der Tanklastwagen als auch die Stadtbahn brannten völlig aus. Sie waren am Dienstagnachmittag auf der Landesstraße 55 in Ubstadt-Weiher zusammengestoßen und hatten Feuer gefangen. Der Fahrer des mit Heizöls beladenen Lastwagen erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog den 49-Jährigen in eine Klinik.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, blieb zunächst unklar. Foto: Rene Priebe/dpa