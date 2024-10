Inflation steigt im Oktober überraschend stark auf 2,0 Prozent

Die Inflationsrate in Deutschland steigt wieder - und das überraschend deutlich. Die Verbraucherpreise lagen im Oktober durchschnittlich um 2,0 Prozent über dem Preisniveau des Vorjahresmonats. Das teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch auf Basis vorläufiger Zahlen mit. Noch im September war die Inflation mit 1,6 Prozent auf ihren tiefsten Stand seit 2021 gesunken.

Inflation steigt in Deutschland auf 2 Prozent - nach niedrigstem Wert seit 2021 im September

Dabei verzeichnet die Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und Energie, oftmals auch als Kerninflation bezeichnet, einen Anstieg von voraussichtlich 2,9 Prozent, wie aus der Pressemitteilung hervorgeht. In Bayern zog die Inflation im Oktober noch etwas stärker an, sie stieg auf 2,4 Prozent, wie bereits zuvor bekannt wurde.

Zur Erklärung: Der Verbraucherpreisindex wird aus der durchschnittlichen Preisentwicklung aller Waren und Dienstleistungen berechnet, die von privaten Haushalten in Deutschland konsumiert wurden. Die Veränderung des Preisniveaus im Vergleich zu Vorjahresmonat (in diesem Fall also Oktober 2023) wird als Inflationsrate bezeichnet.