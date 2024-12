Im Auto Verkehrsfunk und Warnmeldungen aktiviert lassen

Geisterfahrer, Steinewerfer auf Brücken oder andere Gefahren wie verlorene Ladungsstücke oder Chaosfahrten eines Lkw-Fahrers wie am vergangenen Wochenende in Nordrhein-Westfalen. Es gibt so manches, über das Autofahrer auf der Autobahn besser möglichst schnell Bescheid wissen sollten.

Das geht unter anderem über den Verkehrsfunk, den viele öffentliche-rechtliche und private Radiosender ausstrahlen. Doch viele streamen gern Musik oder lauschen einem Hörspiel vom gekoppelten Handy.

App-Hinweise und Verkehrsfunk empfangsbereit lassen

Damit man wichtige Meldungen auch tatsächlich mitbekommt, sollte man sicherstellen, dass man diesen auch dann empfangen kann, wenn man über sein Multimediasystem gerade kein Radio hört, rät Katharina Lucà. «Die Einstellungsmöglichkeiten können aber je nach Hersteller variieren», sagt die ADAC-Sprecherin.

Alternativ zum klassischen Verkehrsfunk bieten auch Navigations-Apps oft ähnliche Funktionen. Auch bei diesen ist ein Blick in die Einstellungen ratsam, um die Informationen verlässlich angezeigt zu bekommen.

Moderne Verkehrsleitsysteme können ebenfalls zur aktuellen Information bei Gefahrenlagen beitragen. Diese elektronischen Anzeigetafeln entlang einiger Autobahnen können bei Bedarf nicht nur die Geschwindigkeit bei Regen oder Nebel anders regeln, sondern auch vor Gefahren wie Geisterfahrern warnen. «Manche Modelle erlauben Freitextmeldungen von Leitstellen, was jedoch nicht flächendeckend verfügbar ist», sagt Lucà.

Besonnen reagieren und im Zweifel abfahren

Egal, wie einen die Gefahrenmeldung erreicht, immer gilt: «Bleiben Sie ruhig, meiden Sie Panik», sagt Lucà. Und dann befolgt man am besten die Warnhinweise. Wer sich im betroffenen Abschnitt befindet, sollte die Warnblinker anstellen und gegebenenfalls den nächsten Parkplatz oder die nächste Ausfahrt ansteuern und dort in Sicherheit die Entwarnung abwarten. Bei gemeldeten Falschfahrern möglichst weit rechts fahren und nicht überholen.