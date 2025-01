100 Jahre alte Bahnbrücken in Unterfranken werden erneuert

Die Deutsche Bahn erneuert zwei 100 Jahre alte Bahnbrücken in Unterfranken. Entlang der Strecke in den Gemeinden Marktbreit und Obernbreit (Landkreis Kitzingen) sollen zudem auf einer Länge von zwei Kilometern Lärmschutzwände errichtet werden, wie eine Bahnsprecherin mitteilte.

Die Arbeiten für eine neue Bahnbrücke in Marktbreit beginnen demnach am 3. Februar. Ende Oktober soll dann die neue Brücke eingeschoben werden. Vom 29. Oktober bis zum 6. November muss dafür die Bahnstrecke Heidingsfeld-Marktbreit gesperrt werden. Für eine neue Brücke in Ochsenfurt wird zudem die Bahnstrecke nach Winterhausen vom 22. bis zum 31. März gesperrt. Während der Sperrungen soll es Ersatzverkehr geben.

Die Deutsche Bahn beziffert die Kosten für die Maßnahmen auf 13,6 Millionen Euro. Die Brückenarbeiten sollen in diesem Jahr vollständig abgeschlossen werden. Für die Lärmschutzwände seien 2026 noch Restarbeiten geplant.