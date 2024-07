Bauarbeiten in Nürnberg - Einschränkungen für Bahnreisende

Bahnreisende in und um Nürnberg müssen in den kommenden Wochen mit Einschränkungen rechnen. Betroffen ist aufgrund von Bauarbeiten ab diesem Freitag bis Mitte August vor allem der S-Bahn- und Regionalverkehr, wie ein Bahnsprecher mitteilte. Im Fernverkehr würden einzelne Züge der Verbindung München-Nürnberg-Erfurt-Berlin umgeleitet, der Halt in Nürnberg entfalle dann.

Grund sind Arbeiten im Bereich des Hauptbahnhofs. Dabei sollen laut Bahn in mehreren Bauabschnitten rund 1500 Meter Gleis sowie 18 Weichen erneuert werden.

Bei der S-Bahn fährt die S1 während der Arbeiten ab Bamberg nur bis Fürth. Zwischen dem Hauptbahnhof und Neumarkt in der Oberpfalz ist sie nur im Stundentakt unterwegs, ebenso die S2 zwischen Hartmannshof und dem Hauptbahnhof. Nach Roth soll es einen Schienenersatzverkehr geben. Die S3 entfällt demnach zwischen Nürnberg und Altdorf, im Abschnitt zwischen Feucht und Altdorf sollen ersatzweise Busse fahren.

AC/DC-Konzert am Samstag: Rockfans von Einschränkungen betroffen

Auf Änderungen müssen sich auch Besucherinnen und Besucher des AC/DC-Konzerts an diesem Samstag auf dem Nürnberger Zeppelinfeld einstellen. Aufgrund der Bauarbeiten sei das Angebot zwischen dem Hauptbahnhof und der Station Frankenstadion stark eingeschränkt.

Für die Rockfans soll es vom Hauptbahnhof einen Pendelverkehr im 10- bis 15-Minuten-Takt zum Zeppelinfeld geben. Reisende aus Richtung Neumarkt/Feucht sollen bereits an der Station Nürnberg-Dutzendteich aussteigen. Infos zu allen baubedingten Fahrplanänderungen finden Fahrgäste den Angaben zufolge unter www.bauinfos.deutschebahn.com.