825 Dieselklagen aus Spanien beschäftigen Ingolstädter Richter

Plus Am Landgericht Ingolstadt sind bereits tausende Dieselklagen verhandelt worden, aktuell stehen spanische Kläger Schlange. Auch die Klagen aus Deutschland könnten wieder mehr werden.

Es war der 18. September 2015, als aus den USA Vorwürfe gegen VW laut geworden sind: Das Unternehmen, so der Verdacht, habe seine Motoren manipuliert, um bessere Abgaswerte vorzugaukeln. Im Fokus stand der Motorentyp EA189. Bald schon ist aus dem Verdacht Gewissheit geworden und seitdem beschäftigt der Diesel-Skandal zahlreiche Gerichte im Land. Während sich in München aktuell Audi-Verantwortliche, darunter deren ehemaliger Chef Rupert Stadler, in einem Strafprozess verantworten müssen, klagen an den Landgerichten tausende von Dieselbesitzerinnen und -besitzern gegen das Unternehmen. Sie wollen den Kauf ihres Autos rückabwickeln oder Schadenersatz. Eines der Gerichte, an dem besonders viele Klagen eingegangen sind, ist das Landgericht in Ingolstadt, dem Sitz von Audi.

Fast acht Jahre, nachdem der Abgas-Skandal seinen Lauf genommen hat, sitzt dort eine Spanierin im Sitzungssaal. Hinter ihr eine Reihe hochrangiger Juristen aus ihrer Heimat, gegenüber sitzen die Audi-Anwälte. Warum sie sich damals, vor zehn Jahren, einen Audi Q3 gekauft habe, will Richter Christoph Hellerbrand von ihr wissen. "Mir hat die Marke gefallen, ich habe Vertrauen in die Marke", übersetzt ihre Dolmetscherin. Für ein Dieselauto habe sie sich entschieden, weil der Sprit billiger sei.