Können Drohnen den Notarzt ersetzen?

Plus Eine studentische Initiative der TU München macht mal wieder von sich reden. Dieses Mal geht es um eine Drohne, die bei Herzstillstand einen Defibrillator zum Patienten fliegt.

Bei Herzstillstand zählt jede Sekunde. Je schneller ein Notarzt beim Patienten ist, desto wahrscheinlicher kann sein Leben gerettet werden. Wenn vor Ort kein Defibrillator verfügbar ist, kann das medizinische Gerät mit dem Krankenwagen geliefert werden. Oder aber, und das wäre deutlich schneller, eine Drohne bringt ihn.