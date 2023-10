Bekleben wir Fassaden und Dächer bald überall mit PV-Folien?

Organische PV-Folien an Gebäuden und auf landwirtschaftlich genutzten Flächen sind neue Ansätze der Solarbranche – ein bloßer Hype oder ein Zukunftsmodell?

Eine Folie, die an Fassaden klebt, auf Dächern und auf Glas, praktisch überall – und dabei Strom erzeugt. Als hauchdünne PV-Anlage, die keine Metallkonstruktion darunter benötigt, die biegbar ist, mitunter sogar durchsichtig. Zunächst mag sich das anhören wie eine Vision, die noch in weiter Ferne liegt. Tatsächlich ist die Erfindung in der Gegenwart angekommen. Sind die neuen Ansätze organischer PV-Folien, kurz OPV, ein vorübergehender Trend oder ernst zu nehmende Innovationen, die eines Tages flächendeckend zum Einsatz kommen könnten?

Bereits seit 2019 kleben 221 Quadratmeter solcher Folien auf dem Getreidesilo der Schneller Mühle bei Donauwörth, und das auf 20 Metern Höhe. Der Energieversorger LEW hatte die Fläche an die Firma Heliatek vermittelt, um eines der ersten großen Testprojekte der Strom-erzeugenden Folien starten zu können. Michael Schneller, Inhaber und Betreiber der Mühle, interessierte sich von Beginn an für die Technologie und sah viele Vorteile: Für die Installation ist kein Bohren nötig und die Folien sind leicht, belasten somit das Gebäude nicht. Und sie sind umweltfreundlicher als herkömmliche Silizium-PV-Module, können einfacher recycelt werden. Der Strom wird für die Mühle selbst genutzt, und das wohl noch einige Jahre lang – denn der Langzeittest läuft weiter und es wird beobachtet, wie die Folien im tatsächlichen Einsatz performen.

Folien, die Strom erzeugen: In der Solarbranche gibt es Innovationen

Das Unternehmen Heliatek aus Dresden ist inzwischen in die Serienfertigung gegangen und hat große Expansionsziele. Die Technologie macht sich Kohlenwasserstoffe zunutze, die auf einheitlich 0,9 Quadratmeter großen Trägerfolien aufgedampft werden. Bislang kommen die weltweiten Kunden aus der Industrie und lassen unter anderem ihre Firmengebäude mit den PV-Folien bekleben. Physikprofessor und Heliatek-Mitbegründer Karl Leo zufolge seien die unempfindlich, man könne im wahrsten Sinne des Wortes "darauf herumlaufen". Wind und Wetter machten den Folien nichts aus.

Bis 2025 soll die Produktion in Dresden auf zwei Millionen Quadratmeter PV-Folie pro Jahr hochgefahren werden. Wenn das gelungen ist, sollen überall auf der Welt Standorte aufgebaut werden, wie Marketing-Leiter Stephan Kube sagt. Noch sind die Folien mit 50 bis 55 Watt und 150 bis 200 Euro pro Stück sehr teuer. Zum Vergleich: Nach Berechnungen des Energie- und Umweltzentrums Allgäu für unsere Redaktion würde ein herkömmliches PV-Modul auf die gleiche Leistung heruntergerechnet zwischen 7,50 und 12,50 Euro kosten und wäre nur einen viertel Quadratmeter groß. Dafür entfallen bei den Folien die Kosten für einen Unterbau. Außerdem werden sie mit "zunehmender Reife und größeren Stückzahlen" wohl noch günstiger, so Kube.

Die PV-Folien sind dünn und biegsam und werden einfach auf Fassaden oder Dächer geklebt. Foto: Timian Hopf (Archivbild)

"Wir sehen uns als Ergänzung zu klassischen Solarmodulen, um noch mehr Flächen nutzbar zu machen", sagt der Marketing-Leiter. "Wir sind am Anfang und arbeiten hart daran, die Technologie weiterzuentwickeln und wettbewerbsfähiger zu machen. Dann wird man sehen, welchen Platz sie im Markt einnimmt." Bereits jetzt bestünden viele Anfragen von Privatkundinnen und -kunden, und so möchte Heliatek künftig auch über den Industriemarkt hinaus PV-Folien verkaufen.

Was die organische PV-Technologie selbst angeht, soll der Wirkungsgrad, also die aufgewandte Leistung im Vergleich zur nutzbaren Energie, noch verbessert werden. Der liegt momentan bei etwa acht Prozent und ist damit nur halb so groß wie der Wirkungsgrad der meisten konventionellen PV-Module. Laut Heliatek-Mitbegründer Leo arbeitet man daran, 20 Prozent zu erreichen – theoretisch möglich wären Schätzungen zufolge sogar 40 Prozent. Geplant ist obendrein, eines Tages transparente PV-Folien herzustellen – dann könnten sogar Fenster Strom erzeugen.

Am Fraunhofer Institut für solare Energiesysteme wird an organischer Agri-Photovoltaik geforscht. Unter den durchsichtigen Folien, die Strom erzeugen, sollen in Zukunft Flächen landwirtschaftlich bewirtschaftet werden können. Foto: Fraunhofer Ise

An durchsichtigem OPV forscht auch Birger Zimmermann. Der Wissenschaftler leitet ein Projekt am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme, das die Folien auf landwirtschaftlich genutzten Flächen einsetzen will. In Zukunft könnten dann zum Beispiel Kartoffeln darunter wachsen und gleichzeitig vor Starkregen oder Hagel geschützt werden. "Noch befinden wir uns aber in der Entwicklung", betont der Forscher. Es könnte noch viele Jahre dauern, bis die Folien auf Feldern flächendeckend zum Einsatz kommen – interessierte Landwirtinnen und Landwirte meldeten sich schon jetzt. Bald sollen erste Versuchsaufbauten getestet werden.

Noch werden die Folien im Labor hergestellt und seien sehr teuer. Schätzungen zufolge könnten sie in der Massenproduktion jedoch günstiger werden als herkömmliche PV-Module. In der Forschungsphase sind die Folien noch bläulich, erreicht werden soll jedoch, dass sie nahezu ganz durchsichtig werden, "wie ein leicht getöntes Fenster", beschreibt Zimmermann. Allerdings könnten die PV-Zellen dadurch nur einen Wirkungsgrad von etwa zehn Prozent erreichen. Das langfristige Ziel: Den Pflanzen möglichst wenig Licht klauen und gleichzeitig möglichst viel Strom erzeugen.

PV-Folien in der Landwirtschaft: Strom und Gemüse gleichzeitig ernten

Häufig von politischer Seite angepriesen wird derzeit eine andere Art von "Agri-PV-Anlagen", nämlich klassische Silizium-Module, die in entsprechender Höhe auf Metallgestellen angebracht werden. Damit etwa Hopfen oder Apfelbäume darunter noch genügend Licht bekommen, müssen große Lücken gelassen werden. Laut Forscher Zimmermann könnte die PV-Folie trotz geringerem Wirkungsgrad effizienter sein, weil sie lückenlos eingesetzt werden kann.

Die Innovationen der Solar-Industrie klingen vielversprechend, dennoch gibt es auch Misserfolge. So ging die Firma Tubesolar aus Augsburg vor Kurzem pleite. Das Unternehmen stand für eine Technologie, bei der PV-Dünnschicht-Röhren zu Modulen zusammengesetzt wurden, die es ebenfalls möglich machen sollten, landwirtschaftliche Erzeugnisse und Strom gleichzeitig zu ernten.

So sehen die Röhren-Module der Augsburger Firma Tubesolar aus, die in diesem Jahr pleitegegangen ist. Foto: Ulrich Wagner (Archivbild)

Alles in allem freut sich Karsten Körnig, Geschäftsführer des Bundesverbands Solarwirtschaft, über die vielen Forschungsprojekte zu neuen PV-Konzepten. Doch zum jetzigen Zeitpunkt könne man nicht abschätzen, welche Ansätze sich tatsächlich auf dem Markt bewähren werden. Die organischen PV-Folien seien eben noch eine "junge Technologie".