Wie der Augsburger Hoffnungsträger Tubesolar ins Straucheln geriet

Plus Das Augsburger Start-up Tubesolar wollte mit wasserdurchlässigen Solarmodulen Stromerzeugung und Landwirtschaft kombinieren. Doch ein wichtiges Projekt in der Hallertau kam nicht zur Umsetzung.

Von Jörg Heinzle, Michael Kerler

Die Zukunft sollte auf einem Hopfenfeld in der Hallertau beginnen. Geplant war, auf rund 1000 Quadratmetern Fläche eine neuartige Photovoltaikanlage zu installieren, mit der Hopfenanbau und die Erzeugung von Solarstrom möglichst ideal kombiniert werden sollte. Zum Einsatz sollten dabei Solarröhren aus Augsburg kommen, produziert vom Start-up-Unternehmen Tubesolar. Auch Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ( Freie Wähler) war begeistert von der Idee. Im vorigen Jahr besuchte er deshalb persönlich den Hopfenbauer, der das Pilotprojekt angehen wollte. Doch daraus ist nichts geworden. Der Hallertauer Landwirt und seine Partner von der Photovoltaikfirma Hallertauer Handelshaus zogen schon vor Monaten die Notbremse. Tubesolar habe leider – entgegen der Pläne – keine in Serie gefertigten Module liefern können, sagt Bernhard Gruber vom Hallertauer Handelshaus. Beim Übergang von der Einzelanfertigung der Module hin zur Serienfertigung habe es wohl mehr Schwierigkeiten gegeben als erwartet. Für Tubesolar muss die Absage aus der Hallertau bitter gewesen sein. Das Hopfenfeld wäre ein wichtiges Beispiel gewesen, um für den Einsatz der Solarröhren in der Landwirtschaft werben zu können.

Das Unternehmen Tubesolar hat das Konzept verfolgt, die Stromerzeugung durch Photovoltaikmodule mit der Landwirtschaft unter den Modulen zu verknüpfen. Die Firma galt auch als Hoffnungsträger für den Wirtschaftsstandort Augsburg, schließlich waren dort zuletzt rund 140 Beschäftigte tätig. Das Unternehmen ging außerdem aus dem Osram- und Ledvance-Werk in Augsburg hervor, dessen Schließung viele hundert Arbeitsplätze gekostet hatte.

