Der geplatzte Traum von der deutschen Chipfabrik: Ein Problem bleibt

Dass der US-Konzern Intel die Mega-Chipfabrik in Magdeburg nicht baut, war am Ende unvermeidlich. Der Konzern ist in der Krise, muss Arbeitsplätze abbauen, für die Chips sah der neue Intel-Chef Lip Bu-Tan keine ausreichende Nachfrage. Am Ende muss man über die Entscheidung erleichtert sein: Eine Investitionsruine zu produzieren, die Milliarden Euro gekostet hätte, kann nicht im Sinne des Bundes und des Landes Sachsen-Anhalt sein.

Trotzdem bleibt ein Problem bestehen, das hinter der damaligen Entschlossenheit des früheren Wirtschaftsministers Robert Habeck stand, die Fabrik nach Deutschland zu locken.

Abhängigkeit von Chips aus Asien

Dass Deutschland bereit war, die Ansiedlung mit Milliarden Euro zu bezuschussen, war eine Lehre aus der Coronazeit: Gestörte Lieferketten führten dazu, dass Chips in Europa plötzlich fehlten. Die meisten Chips kamen aus Asien. In deutschen Fabriken geriet die Produktion von Autos bis hin zu Küchengeräten ins Stocken. Auch Arzneimittel waren damals knapp, manche sind es bis heute.

Das Ziel, sich robuster und unabhängiger aufzustellen – zum Beispiel auch in der Verteidigung – darf mit dem Aus für die Chipfabrik nicht aufgegeben werden.