Schmerzlich oder Geld gespart? Warum Intel seine Mega-Fabrik in Deutschland stoppt

Der Traum von der Mega-Chipfabrik ist geplatzt. Der US-Konzern Intel hat sein Vorhaben gestoppt, in Magdeburg für rund 30 Milliarden Euro eine gigantische Produktionsanlage zu errichten. Intel ist in der Krise, schrieb im letzten Quartal einen Milliardenverlust und will die Zahl der Beschäftigten von über 100.000 bis Jahresende auf 75.000 senken. Die Intel-Chipfabrik nach Deutschland zu holen, war ein Prestigeprojekt der früheren Ampel-Koalition. Ex-Wirtschaftsminister Robert Habeck war bereit, die Ansiedlung mit 9,9 Milliarden Euro zu fördern, rund 3000 Arbeitsplätze sollten in Sachsen-Anhalt entstehen. Schon im Herbst aber hatte Intel die Pläne auf Eis gelegt. Das Projekt hat auch einen Bezug zu unserer Region: Im Gespräch für die Fabrik war auch Penzing im Kreis Landsberg.

Der Bau war ein Projekt des früheren Intel-Chefs Pat Gelsinger, der Intel zurück an die Weltspitze bringen wollte. Ende 2024 musste Gelsinger allerdings aufgrund der Krise des Konzerns seinen Hut nehmen. Der neue Chef Lip-Bu Tan lässt kein gutes Haar an den Plänen für die Megafabrik, diese seien „unklug und maßlos“ gewesen. Den Stopp begründete er mit einer fehlenden Nachfrage.

Bundeswirtschaftsministerium: „Keine gute Nachricht“

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff nannte die Entscheidung schmerzlich. Er setzt aber auf Investitionen anderer Unternehmen. Ähnlich sieht es das Bundeswirtschaftsministerium von Katherina Reiche (CDU): „Die Mitteilung von Intel, seine Pläne für eine Fabrik in Magdeburg aufzugeben, kommt nicht überraschend, gleichwohl ist es keine gute Nachricht für die betroffene Region.“ Zumindest ist kein Schaden entstanden: „Es sind keine Haushaltsmittel für das Vorhaben geflossen.“

Der Intel-Rückzug ist ein neuer Rückschlag bei dem Versuch, mit Steuergeld in Deutschland Hightech-Fabriken anzusiedeln. Der Batteriehersteller Northvolt beispielsweise, der in Schleswig-Holstein eine Fabrik plante, musste im März Insolvenz anmelden. Ist es also sinnlos, Subventionsmilliarden in Großansiedlungen zu stecken?

Clemens Fuest, ifo-Präsident: Überzeugendes Gesamtkonzept fehlte

„Einzelprojekte und einzelne Unternehmen mit Subventionen zu fördern ist riskant“, sagt Clemens Fuest, Präsident des ifo-Instituts in München. „Das heißt nicht, dass man es niemals tun sollte“, erklärte er. „Aber es sollte sehr triftige Gründe geben, und die Förderung sollte sehr gut durchdacht und in ein überzeugendes Gesamtkonzept eingebettet sein, beispielsweise zur nationalen Sicherheit oder zur Sicherung der Versorgung mit Arzneimitteln“, sagte Fuest unserer Redaktion. Sein Urteil zu Intel ist aber klar: „Das war hier nicht der Fall.“

Wenig traurig über die Absage ist man auch beim Bund der Steuerzahler: „Um internationale Großkonzerne nach Deutschland zu holen, sind Standort-Subventionen ein zweifelhafter Köder“, sagte Steuerzahler-Präsident Reiner Holznagel unserer Redaktion. „Wenn die Politiker nämlich an solche Subventionen denkt, ist das ein Ausdruck dafür, dass es diesem Standort gehörig an Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit mangelt“, so Holznagel. „Anstatt einzelne Unternehmen zu hofieren, werden Milliarden Steuer-Euro sinnvoller in unsere Strukturreformen investiert, um den Wirtschaftsstandort Deutschland als Ganzes wieder flott zu machen.“

Penzing im Kreis Landsberg war ebenfalls heißer Standot-Kandidat

Genau wird man die Intel-Absage im Kreis Landsberg beobachten. Das Gelände des ehemaligen Fliegerhorstes in Penzing war lange als Standort im Rennen, bis im Februar 2022 die Absage kam. Das Projekt war umstritten.