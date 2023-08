Interview

03:00 Uhr

Audi-Vorständin Vachenauer: Rechnen macht mir unglaublich viel Spaß

Plus Die Elektrotechnik-Ingenieurin ist eine von zwei Frauen im Audi-Vorstand. Die gebürtige Dillingerin hat als Kind ihrem Vater beim Reparieren von Waschmaschinen geholfen.

Von Stefan Stahl

Frau Vachenauer, Sie sind eine echte bayerische Schwäbin und haben damit ein Alleinstellungsmerkmal im siebenköpfigen Audi-Vorstand, in dem Sie für das Beschaffungs-Ressort zuständig sind.

Renate Vachenauer (lacht): Ich bin in Dillingen geboren, in Burgau aufgewachsen und in Günzburg in die Schule gegangen. Meine Mutter wohnt immer noch in Burgau. Bei uns zu Hause lesen wir bis heute die Günzburger Zeitung. Wenn ich bei meiner Mutter bin, schaue ich in gerne in unsere Heimatzeitung mit wichtigen Berichten über die Region.

