Interview

vor 37 Min.

Augsburger MAN-Chef: Wir haben so viele Aufträge wie noch nie

Uwe Lauber, Vorstandsvorsitzender von MAN Energy Solutions, will das Unternehmen zu einem Dekarbonisierungs-Champion machen und die Klimawende maßgeblich mitgestalten.

Plus Uwe Lauber ist Vorstandsvorsitzender von MAN Energy Solutions in Augsburg. Mit grünen Technologien will das Unternehmen weltweit das Klima retten.

Von Stefan Stahl Artikel anhören Shape

Herr Lauber: Krisen, nichts als Krisen. Wie geht es MAN Energy Solutions als Motoren- und Turbomaschinenhersteller?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen