Automanager Jungwirth: "Roboterautos kommen nach Deutschland"

Plus 2023 sollen die ersten Robotertaxis in Deutschland fahren. Automanager Johann Jungwirth glaubt, die Entwicklung zum autonomen Fahren sei nicht mehr zu stoppen.

Von Walther Rosenberger

Herr Jungwirth, um Roboterautos ist es ruhig geworden. Wie ist der Stand der Technik?



Johann Jungwirth: Die Technik ist reif für die Anwendung in großem Stil. Im Moment teste ich unser Selbstfahrsystem in einem autonom fahrenden Auto in der Regel zwei bis drei Stunden am Tag, am Wochenende bis zu zehn Stunden. Dazu lasse ich mich von dem Auto durch die Straßen Jerusalems beziehungsweise Israels fahren. Es fährt eigenständig ohne Eingriffe meinerseits. Bisher gab es keine Zwischenfälle.

