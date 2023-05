„Das Deutschlandticket wird für Bahnbetreiber zur Herausforderung“

Der Geschäftsführer des Verbands privater Bahngesellschaften Mofair, Matthias Stoffregen, erklärt Chancen und Probleme des neuen 49-Euro-Tickets.

Herr Stoffregen, Ihr Verband Mofair vertritt Wettbewerber der Deutschen Bahn, die auf vielen Strecken Regionalzüge und auch Fernverkehr betreiben. Auf Hauptverkehrsstrecken für Berufspendler werden die Fahrkosten durch das Deutschlandticket nun deutlich günstiger, so sinken sie zum Beispiel bei der Verbindung zwischen Augsburg und München um rund 80 Prozent. Wird die steigende Nachfrage bald zu überfüllten Zügen führen?

Matthias Stoffregen: Wir rechnen natürlich auch auf den Hauptverkehrsstrecken mit mehr Nachfrage durch das Deutschlandticket: Mehr Fahrgäste ist das Ziel des Produkts, deshalb nehmen Bund und Länder zusätzliche Milliarden in die Hand. Man kann aber das Deutschland-Ticket nicht einfach mit dem Neun-Euro-Ticket vom vergangenen Jahr vergleichen, zum einen war letzteres ein von vornherein befristeter ‚Kampfpreis‘, zum anderen handelt es sich nun um ein Abo. Wir erwarten deshalb nicht, dass die Fahrgastzahlen bereits im Mai explodieren, sondern, dass viele Autofahrer sich die Entwicklung erst einmal ansehen werden, ob sie auf die Bahn umsteigen und ob und wie viele Arbeitgeber ihren Beschäftigten Jobtickets anbieten.

Aber drohen nicht zur Rushhour am Morgen und Abend Probleme, wo jetzt schon oft Reisende kaum noch Sitzplätze im Zug finden?

Stoffregen: Das Deutschlandticket wird auf viel genutzten Strecken zu Hauptverkehrszeiten sicher eine Herausforderung für Bahnunternehmen, egal ob für private Anbieter oder die Deutsche Bahn. Aber wir haben bereits beim Neun-Euro-Ticket gesehen, dass anfangs die Befürchtungen eines möglichen Chaos sehr viel größer waren, als die Probleme, die es dann tatsächlich gab. Wir erwarten nicht, dass wir die Menschen wegen überfüllter Züge an den Bahnsteigen zurücklassen müssen. Aber, wenn die Züge und Busse tatsächlich immer voller werden, steigt der Druck auf die Politik, sich noch mehr um die Infrastruktur und das Angebot zu kümmern.

Regionalstrecken werden von den Bundesländern mit Ausschreibungen und langfristigen Verträgen mit genauen Vorgaben für Züge vergeben. Heißt das, Sie bekommen dabei gar kein Geld für einen zusätzlichen Bedarf?

Stoffregen: Bei den Ausschreibungen der Länder für die Regionalverkehrsstrecken wusste niemand, der ein Angebot abgegeben hat, dass es einmal ein Deutschlandticket geben wird und dass man dafür vielleicht mehr Züge braucht. Wir erwarten von Bund und Ländern, dass sie schnell reagieren, wenn sich abzeichnet, dass auf bestimmten Strecken der Bedarf steigt. Bis 2024 mit einer Bewertung abzuwarten, wie es einmal angedacht war, ist sicher zu spät. Zusätzliches Rollmaterial kann man nicht einfach um die Ecke kaufen, das dauert mindestens zwei Jahre.

Wo gehen dann die Milliarden für das Deutschland-Ticket hin?

Stoffregen: Die von Bund und Ländern zusätzlich zur Verfügung gestellten Milliarden reichen nicht aus, um zusätzliche Fahrzeuge zu kaufen, sondern vor allem, um die wegbrechenden Einnahmen durch das viel billigere 49-Euro-Ticket auszugleichen. Und ebenso die steigenden Energiekosten. Bahnstrom ist heute viel teurer, auch die Personalkosten steigen. Das Deutschlandticket könnte den Mangel an Fahrpersonal verschärfen, wenn wir mehr Züge brauchen und damit steigen auch die Kosten für Ausbildung.

Werden die Einnahmen aus dem bundesweiten Ticketverkauf gerecht verteilt?

Stoffregen: Die meisten Tickets werden durch Umstellung bestehender Abos verkauft. Aber es besteht tatsächlich die Gefahr, dass gerade Verkehrsunternehmen in Urlaubsregionen der Verlierer sind, wenn dort viel weniger einzelne Fahrscheine des Bartarifs verkauft werden, weil Touristen ein Deutschlandticket von zuhause mitbringen. Dies könnte sogar zu Liquiditätsproblemen führen. Deshalb müssen alle Möglichkeiten genutzt werden, die Einnahmen so zu verteilen, dass jedes Unternehmen, das die Verkehrsleistung erbringt, am Ende einen gerechten Anteil am Kuchen bekommt.

Was sagen Sie zur neu entfachten Debatte um die von Union und Monopolkommission geforderte Zerschlagung der Deutschen Bahn?

Stoffregen: Wir lehnen Kampfbegriffe wie ‚Zerschlagung‘ ab. Der entscheidende Punkt ist, dass es bei der Deutschen Bahn eine wirkliche finanzielle Entflechtung der Bereiche Transport und Infrastruktur geben muss. Schon allein, dass die Deutsche Bahn beide Bereiche gemeinsam bilanzieren kann, gewährt ihr Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen Anbietern, zum Beispiel bei der Finanzierung neuer Züge. Uns wäre viel geholfen, wenn die Bundesregierung zügig ihren Koalitionsvertrag umsetzen würde, eine unabhängige gemeinwohlorientierte Infrastrukturgesellschaft zu schaffen, die nicht auf Gewinn, sondern auf Qualität und Leistungsfähigkeit eines modernen Schienennetzes setzt.

Zur Person: Matthias Stoffregen ist Geschäftsführer des Interessensverbands Mofair der die größten privaten Unternehmen im Schienenpersonenverkehr vertritt.