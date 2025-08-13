„Der Kanzler sieht die soziale Arbeit zu sehr als Kostenfaktor“

Herr Schuch, die Bundesregierung nimmt sehr viel Geld in die Hand, um für gute Stimmung im Land zu sorgen. Wie ist denn Ihre Laune als Diakoniepräsident, wenn Sie auf den Bereich blicken, der Sie beruflich betrifft, also die Freie Wohlfahrtspflege?

RÜDIGER SCHUCH: Die Bundesregierung nimmt viel Geld für ihre Investitionsoffensive auf. Wir müssen aber feststellen, dass diese Offensive die gemeinnützige Wohlfahrt nicht berücksichtigt. Und das ist sehr schmerzhaft.

Inwiefern?

SCHUCH: Einerseits, weil auch die soziale Infrastruktur dringend Mittel braucht. Andererseits müssen wir davon ausgehen, dass die jetzt aufgenommenen Schulden, die ab 2027 zurückgezahlt werden müssen, zu Kürzungen im Sozialhaushalts führen werden. Insofern betrachten wir die Entwicklung mit Sorgen.

Der Etat von Arbeits- und Sozialministerin Bärbel Bas ist erneut der größte im gesamten Staatshaushalt. Man sollte doch meinen, dass da für die Wohlfahrtspflege genug abfällt?

SCHUCH: Frau Bas ist, wie die gesamte Bundesregierung, damit beschäftigt, die Sozialversicherungssysteme zu stabilisieren. Dorthin fließt das allermeiste Geld. Die Fragen nach einer sicheren Rente und einer stabilen Pflege sind richtig, das sind große Herausforderungen und dafür muss der Staat viel Geld in die Hand nehmen. Bezahlbarer Wohnraum oder die Kinderarmut sind aber auch wichtige Aufgaben, die die Regierung angehen muss.

Der Etat von Verteidigungsminister Pistorius hat sich in etwa verdoppelt, das Land macht mit seinem Sondervermögen Bundeswehr Milliardenschulden, um neue Waffen kaufen zu können. Auf der anderen Seite geht den Tafeln das Geld aus. Gefällt Ihnen diese Entwicklung?

SCHUCH: Es ist wichtig, dass wir die Bereiche der äußeren Sicherheit, der inneren Sicherheit und der sozialen Sicherheit zusammen betrachten. Eine Entwicklung, wo die innere und äußere Sicherheit auf Kosten der sozialen Sicherheit finanziert wird, wäre fatal. Man muss sich das wie ein Stativ vorstellen, das drei Beine hat. Bricht ein Bein weg, dann bricht das Stativ zusammen.

Sie fürchten soziale Unruhen?

SCHUCH: Das nicht, aber ich fürchte, dass sich die demokratischen Parteien und die Bürgerinnen und Bürger immer weiter entkoppeln könnten, was für die Demokratie hochbrisant wäre. Ohne die Stärkung des Sozialstaates gefährden wir den sozialen Frieden. Das muss im Blick sein, wenn wir über innere und äußere Sicherheit sprechen. Deswegen muss das ein Dreiklang bleiben, bei dem man nicht das eine gegen das andere ausspielt.

Kanzler Merz allerdings will sparen und hat angekündigt, die Ausgaben fürs Soziale zu begrenzen. Muss ihm mal jemand erklären, dass die Sozialwirtschaft um die fünf Prozent des BIP erwirtschaftet und damit ein wichtiger Wirtschaftsfaktor im Land ist?

SCHUCH: Wir gehen davon aus, dass allein in der gemeinnützigen Wohlfahrt rund 2,3 Millionen Menschen arbeiten. Hinzu kommen etwa drei bis dreieinhalb Millionen Menschen, die sich bei den freien gemeinnützigen Trägern der freien Wohlfahrt ehrenamtlich engagieren. Das ist eine enorme Zahl. Sie können sich vorstellen, was allein der Beitrag der Mitarbeitenden für das Finanzaufkommen des Staates darstellt. Außerdem ist da eine ungeheure intrinsische und innovative Kraft in der freien Wohlfahrt. Und die wird in der Tat momentan an vielen Stellen zu wenig abgerufen.

Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass sich das ändert?

SCHUCH: Ich habe immer stärker das Gefühl, dass die Regierung den Sozialstaat nur als Problem wahrnimmt. Der Kanzler sieht die soziale Arbeit zu sehr als Kostenfaktor. Er sieht zu wenig, dass Menschen, die im Bürgergeld gefördert werden und auf den ersten Arbeitsmarkt kommen, ihr Leben wieder eigenständig gestalten können und einen wichtigen Beitrag für diese Gesellschaft leisten. Er sieht zu wenig, dass in der Eingliederungshilfe Menschen auch auf den ersten Arbeitsmarkt gebracht werden und so Teilhabe möglich ist. Diese Perspektive muss sich ändern.

In welche Richtung?

SCHUCH: In meinen Augen ist der Sozialstaat ein Gelingensfaktor. Er sorgt nicht nur für den sozialen Frieden in unserer Gesellschaft. Er setzt aus sich heraus zivilgesellschaftliche Kräfte frei, die wir für die Bewältigung der enormen Herausforderungen dringend benötigen. Das mag zunächst etwas kosten, bringt aber später einen unglaublichen Mehrgewinn. Und dieser Mehrgewinn muss ins Sichtfeld des Bundeskanzlers kommen.

Die Maßgabe, dass der Staat erst dann helfend eingreift und Funktionen an sich zieht, wenn den untergeordneten Einheiten die Kraft ausgeht, hat viele Jahre gut funktioniert. Wer allein nur die Debatte übers Bürgergeld verfolgt, könnte denken, dass das Subsidiaritätsprinzip ausgedient hat. Der Staat will es allein richten. Was ist Ihre Meinung?

SCHUCH: Ich will es an einem Beispiel festmachen. An der Reform der Pflege ist die freie Wohlfahrt nicht beteiligt. Wir sitzen nicht in der Kommission, sondern lediglich nachgeordnet in einigen Arbeitsgruppen. Dieser Paternalismus ist enttäuschend, nach dem Motto: Vater Staat entscheidet jetzt mal, wie es weitergehen soll. Das wird der Sache nicht gerecht.

Was wäre Ihrer Meinung nach sinnvoller?

SCHUCH: Besser wäre es, mit denen ins Gespräch zu gehen, die die Pflege jeden Tag organisieren und sehr genau wissen, welche Bedarfe es gibt. Sie wissen auch um die Innovations- und Einsparmöglichkeiten. Die Wohlfahrtsverbände haben Vorschläge, um die Pflege neu aufzusetzen. Hier macht die Bundesregierung in meinen Augen einen großen Fehler, denn sie ruft das Knowhow der Sozialwirtschaft nicht ab.

Ihre diesjährige Sommerreise hat Sie ins vergleichsweise reiche Bayern geführt. Ihre Bilanz war, dass die soziale Ungleichheit im Freistaat zunimmt. Sie fordern gezielte sozialpolitische Maßnahmen, um gegenzusteuern. Welche?

SCHUCH: Auch wenn es auf den ersten Blick überraschend scheint, zum Thema Armut nach Bayern zu fahren, hat sich von der ersten Minute an gezeigt, dass es richtig war. Unsere Gespräche dort haben deutlich gezeigt, dass mittlerweile allein aufgrund der Situation am Wohnungsmarkt immer mehr Familien mit mittleren und mit geringeren Einkommen zu kämpfen haben. Sie haben zunehmend Schwierigkeiten, ihre Wohnung zu bezahlen. Und damit beginnt eine Abwärtsspirale in die Armut hinein. Auffällig ist auch, dass die Zahl der Alleinstehenden mit Kindern, die armutsgefährdet sind, hoch ist. Ebenso wie die Zahl der armutsgefährdeten Kinder und Jugendlichen. Erschreckend ist auch die hohe Zahl von Rentnerinnen, die von Armut betroffen sind.

Diese Befunde treffen auf eine Vielzahl anderer Bundesländer sicherlich auch zu. Was hilft dagegen?

SCHUCH: Es braucht mehr Kita- und Ganztagsplätze, damit alleinerziehende Mütter und Väter wirklich vollumfänglich arbeiten und ihre Familie ernähren können. Die Wohnungskrise muss gelöst werden. Es muss gebaut werden - und es muss so gebaut werden, dass der Wohnraum bezahlbar ist.

Über das Thema Wohnen reden wir in Deutschland aber schon sehr lange. Haben Sie tatsächlich Hoffnung, dass da noch was passiert?

SCHUCH: Ein Erkenntnisproblem, dass wir mehr Wohnungen brauchen, gibt es nicht. Höchstens ein Problem der politischen Umsetzung. Ich habe die Hoffnung, dass es durch vereinfachte Verfahren möglich wird, schneller und günstiger zu bauen. Wir brauchen einen Aufwuchs beim sozialen Wohnungsbau und ich denke, dass da in den nächsten Jahren einiges passieren wird. Nicht von heute auf morgen. Aber ich bin zuversichtlich, dass es eine sichtbare Entlastung geben wird.

Was ist Ihnen nach 100 Tagen Schwarz-Rot noch positiv aufgefallen?

SCHUCH: In den Bereichen Demokratieförderung und Digitalisierung ist nicht in dem Maße gespart worden, wie zu befürchten war. Diese Regierung weiß, dass die Demokratie gefährdet ist. Und sie versucht, sie durch Demokratieförderprojekte zu stärken. Sie muss aber besser verstehen, dass die Stärkung des Sozialstaates insgesamt das demokratische System am besten stabilisiert. Wer nicht in den Sozialstaat investiert, fährt auf Verschleiß. Und das wird spätestens die nächste Generation mit voller Wucht spüren.

Zur Person: Rüdiger Schuch, Jahrgang 1968, wuchs im Ruhrgebiet auf. Bevor er 2024 Diakonie-Präsident wurde, leitete er das Evangelische Büro NRW in Düsseldorf. Davor war er unter anderem Vorstandsvorsitzender der Evangelischen Perthes-Stiftung in Münster und Superintendent an der Spitze des Evangelischen Kirchenkreises Hamm. Schuch studierte evangelische Theologie an den Universitäten Bochum, Tübingen und Wuppertal und wurde 1999 zum Pfarrer ordiniert. Er ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern.