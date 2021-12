Bayerische Dehoga-Chefin: „Die Einbrüche im Umsatz sind dramatisch“

Plus Angela Inselkammer, Präsidentin des bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands, erklärt, wie die Branche in der Pandemie mit der ständigen Unsicherheit klarkommt.

Das zweite Jahr in Folge hat das Coronavirus Privatleben und Politik bestimmt. Wie würden Sie dieses Jahr für die Gastronomie und Hotellerie beschreiben?