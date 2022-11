Interview

Ehemaliger Audi-Werkleiter Heinfling: "China ist ein wichtiger Markt für uns"

Plus Achim Heinfling hat das Audi-Stammwerk in Ingolstadt geleitet. Nun ist er im Ruhestand. Im Interview verrät er, welche Faktoren über die Zukunft des Unternehmens entscheiden.

Von Dorothee Pfaffel

Herr Heinfling, Sie haben 32 Jahre für Audi gearbeitet, die letzten drei waren Sie Werkleiter des Stammwerks in Ingolstadt. Gab es in Ihrer Karriere etwas, was Sie besonders geprägt hat?



Achim Heinfling: Geprägt hat mich von vornherein das Arbeitsklima, die Kollegialität – der Audi-Geist. Das ist etwas, was mir immer gutgetan hat, wo ich mich entfalten und Leistung bringen konnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

