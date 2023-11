Interview

03:00 Uhr

Ein Experte erklärt: Darum wird Deutschland so langsam digital

Plus Der Augsburger Hochschulpräsident Gordon Thomas Rohrmair erklärt, wo die Schwächen Deutschlands in der digitalen Welt liegen – und wo die Stärken.

Von Christoph Frey

Herr Professor Rohrmair, wie schlägt sich denn Deutschland bei der Digitalisierung?



Gordon Rohrmair: Das ist es jetzt natürlich ein ganz weites Feld, zu dem es viele Studien gibt. Zusammengefasst würde ich sagen, es ist so mittelprächtig. Was auffällt: Wir fallen bei der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltungen zurück, und der Breitbandausbau für das schnelle Internet ist nicht so gut. Wobei man in diesem Punkt schon wieder differenzieren muss.

Nämlich?



Gordon Rohrmair: Mehr als 90 Prozent der Haushalte in Deutschland haben einen Internetanschluss. Bei den langsamen und mittleren Geschwindigkeiten sind wir sehr gut. Woran es hapert, sind die schnellen Glasfaseranschlüsse.

