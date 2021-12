Weinexperte Büscher: "Die Deutschen sind Weltmeister im Sekttrinken"

Warum ist Schaumwein im Supermarkt so billig? Die Antwort kennt Ernst Büscher. Im Interview spricht auch über Winzersekt, der es mit Champagner aufnehmen kann, und die besten Einstiegssorten.

Herr Büscher, Silvester ohne Sekt, Champagner und Co. ist wie Weihnachten ohne Christbaum – eigentlich nicht denkbar. Wie wichtig ist das Feiertagsgeschäft für die Branche?

Ernst Büscher: Das Sektgeschäft ist sehr von Anlässen getrieben. Große Sekthersteller machen in den letzten beiden Monaten des Jahres gut ein Viertel ihres Umsatzes. Aber auch für die Hersteller von Winzersekt sind Weihnachten und Silvester die Feiertage im Jahr, im wahrsten Sinn des Wortes. Vor allem, da es im vergangenen Jahr ja nicht so viele Anlässe zum Anstoßen gegeben hat.

Wie wirkt sich denn die Coronakrise auf das Geschäft mit dem Sekt aus?

Büscher: Die Deutschen sind immer noch Weltmeister im Sekttrinken. Aber wie in der Weinbranche insgesamt, hat sich der Absatz von der geschlossenen Gastronomie in den Einzelhandel und in den Onlinehandel verlagert. Wer da gut vertreten war, für den waren die Folgen der Pandemie insgesamt weniger dramatisch. Die Konsumenten haben sich mehr online versorgt. Und da haben sie sich eher etwas besseres bestellt, als das, was sie sonst im Vorbeigehen im Supermarkt gekauft hätten. Also der Durchschnittspreis steigt, auch wenn die Menge beim Einkauf mittlerweile wieder zurückgeht. Beim Sekt deutet sich das auch an. Ob sich das auf Dauer hält, muss man sehen.

Wir sind vielleicht Weltmeister beim Sektkonsum, aber der meiste Sekt wird im Einzelhandel verkauft. Stimmt also das Vorurteil, dass es der größte Genuss für die Deutschen ist, wenn die Produkte billig sind?

Büscher: Für die Markensekte herrscht im Supermarkt ein enormer Preiskampf. Vier Unternehmen mit einem Produktionsvolumen von über fünf Millionen Litern im Jahr stehen für 81 Prozent der Absatzmenge von Sekt in Deutschland. Der Winzersekt und die qualitätsgeprüften Sekte haben nur einen Anteil von rund drei Prozent am Markt. Vom Preis für einen Markensekt, der vielleicht für 2,79 Euro im Angebot ist, muss man noch einmal 1,02 Euro Sektsteuer pro Flasche abziehen – die selbst auch noch einmal mit Mehrwertsteuer belegt ist. Da kann man sich ausrechnen, was da noch für die Produktion und den Grundwein übrig bleibt.

Der Winzersekt kostet deutlich mehr. Ist er denn auch so viel besser?

Büscher: Die Produktion ist deutlich aufwendiger und teurer. Winzersekt heißt: mindestens neun Monate Flaschengärung, traditionelles Verfahren, handgerüttelt, degorgiert. Wenn Winzersekt draufsteht, müssen die Trauben aus dem eigenen Betrieb kommen. Der Winzer, wenn er nicht im eigenen Haus versektet hat, bekommt Sekt aus genau dem Wein wieder zurück, den er zur Versektung gegeben hat. Das heißt, die Handschrift des Winzers ist klar erkennbar. In Markensekten aus dem Supermarkt sind in der Regel keine deutschen Grundweine drin. Wenn „Sekt hergestellt in Deutschland“ auf dem Etikett steht, dann muss der Grundwein nicht aus Deutschland kommen. Daher können so viele Sekte im Basissegment auch so günstig angeboten werden.

Trotzdem denken die meisten Leute, wenn sie an Sekt denken, eher an jenen aus dem Supermarkt. Hat der Winzersekt ein Imageproblem?

Büscher: Die Betriebe haben in den letzten Jahren sehr stark an der Qualitätsschraube gedreht. Wenn man Winzersekt herstellt, braucht man sehr aufwendige Technologien, das lohnt sich nicht, wenn man als Winzer nur ein paar tausend Flaschen nebenbei verkauft. Daher gibt es Lohnversekter, die das im Auftrag machen. Die sind auch Berater und haben geholfen, die Qualität enorm zu verbessern. So langsam kommt es bei den Konsumenten auch an, dass deutsche Winzersekte ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben im Vergleich zur internationalen Konkurrenz im gehobenen Segment.

Aber trotzdem wird oft noch zum Champagner gegriffen, wenn es etwas besonderes zu feiern gibt. Was haben die Franzosen den deutschen Betrieben denn voraus?

Büscher: Natürlich ist Champagner eine Marke, die nach wie vor einen überragenden Stellenwert hat. Aber die deutschen Winzersekte sind auf einem guten Weg, sich auf dem Premiumsegment zu etablieren. Die Champagnerproduzenten haben den deutschen Produzenten das einheitliche Auftreten voraus. Sie haben den Vorteil, dass sie alle aus einer Region in Nordfrankreich sind und an einem Strang ziehen. Aber es gibt auch strukturelle Unterschiede. Diese großen Sekthäuser mit ihren Markenprodukten wie wir sie in Deutschland haben, gibt es in Frankreich außerhalb der Champagner praktisch nicht. Die Deutschen sind auch deswegen Weltmeister im Sekttrinken, weil der Sekt bei uns vergleichsweise günstig zu haben ist.

Ist der Sektkonsum in Deutschland denn stabil?

Büscher: Im Jahr 2020 wurden 362 Millionen Flaschen abgesetzt. Mit der Sektsteuer hat der Staat im Übrigen auch ganz gut mitverdient. Es war aber auch schon mehr, 2011 waren es 450 Millionen Flaschen.

Weil gesundheitsbewusster gelebt und weniger Alkohol getrunken wird?

Büscher: Auch. Aber der Weinkonsum ist relativ stabil, er bewegt sich seit Beginn der 2000er Jahre zwischen 20 und 21 Litern pro Person und Jahr. Der Prosecco hat dem Sekt Marktanteile genommen. Der prickelt auch, es liegt aber keine Steuer drauf, weil es Perlwein ist, Wein, dem Kohlensäure zugesetzt ist. Fast jeder Winzer hat heute einen Secco im Angebot.

Welche Rolle spielen denn die unterschiedlichen Rebsorten für den Sekt?

Büscher: Bei den großtechnisch hergestellten Sekten spielen Rebsorten erst mal keine Rolle. Sekt ist traditionell eine Cuvée, eine Mischung verschiedener Weine. Man versucht jedes Jahr ein möglichst ähnliches Geschmacksprofil hinzubekommen, weil der Kunde bei einer Marke ein verlässliches Geschmacksprofil erwartet. Er möchte, dass seine Marke immer so schmeckt, und deswegen kauft er sie. Bei den Winzersekten ist es anders, da gibt es Jahrgangsschwankungen und man stellt oft die Sorte gezielt in den Vordergrund. Es dominiert immer noch der Riesling, aber die Burgunder kommen immer mehr. Einige Winzer verwenden auch gezielt das typische Champagner-Cuvée, das traditionell aus den zwei Rotweinsorten Spätburgunder und Schwarzriesling sowie dem weißen Chardonnay besteht.

Was würden Sie jemandem raten, der erstmals zu Winzersekt greifen will, wie findet man den Richtigen?

Büscher: Zuerst sollte man sich an der Geschmacksrichtung orientieren. Trocken ist beim Sekt etwas süßer als beim Wein. Aber wegen der Kohlensäure kommt die Süße im Sekt nicht ganz so stark durch. Einsteiger sollten vielleicht erst einmal einen Sekt mit der Stufe „brut“ oder trocken probieren und nicht gleich zu „extra brut“ greifen. Rosésekte sind in der Regel schön fruchtig, die Säure ist nicht ganz so fordernd, das könnte auch gut für Einsteiger sein. Ansonsten gilt natürlich: Probieren geht über Studieren. Man kann sich ja mal einen günstigen Sekt und einen Winzersekt holen und beide vielleicht mit Freunden zusammen probieren, am besten verdeckt. Dann kann man sehen, ob man einen Unterschied schmeckt und ob einer besser oder schlechter schmeckt. In manchen verdeckten Verkostungen kommen auch Markensekte nicht so schlecht weg. Und wenn einem der günstigere besser schmeckt, soll man auch den kaufen. Dann hat man auf jeden Fall Geld gespart. Beim Geschmack gibt es kein richtig oder falsch.

Ernst Büscher ist Sprecher des Deutschen Weininstituts (DWI). Foto: Judith Michaelis, dpa

Zur Person: Ernst Büscher ist gelernter Winzer und hat Weinbau und Biologie studiert. Er ist Sprecher des Deutschen Weininstituts.