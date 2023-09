Gastronomie-Chefin warnt vor höherer Mehrwertsteuer: "Wir sind wirklich unter Druck"

Die Bundesregierung prüft, die Mehrwertsteuer in der Gastronomie wieder von 7 auf 19 Prozent anzuheben. Die Folgen wären dramatisch, warnt Angela Inselkammer, Chefin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands.

Frau Inselkammer, einer neuen Studie des Ifo-Instituts zufolge geht es der Gastronomie gar nicht so schlecht. In den großen Städten seien die Umsätze um 20 Prozent gestiegen. Ihr Verband hat dagegen vor Schließungen gewarnt. Was stimmt denn nun?

Angela Inselkammer: Es ist erfreulich, dass in den großen Städten der Tourismus wieder zugenommen hat, aber das hat ja nichts mit der Gastronomie allgemein in Bayern zu tun. Gerade auf dem Land knabbern die Wirtshäuser noch immer ganz brutal an den Spätfolgen von Corona. Selbst wenn laut Studie in Großstädten der Umsatz noch stimmt, entscheidend ist doch der Ertrag und der ist durch die Kostensteigerungen massiv gesunken. Wir sind wirklich unter Druck.

Rein finanziell?

Inselkammer: Bei vielen selbstständigen Wirten ist auch die psychische Belastung enorm, weil sie das volle Risiko tragen, aber immer nochmals eines über die Rübe kriegen. In der Corona-Pandemie wird man zugesperrt, dann kommt der Krieg in der Ukraine, dann die Energiekrise, dann die Inflation. Und jetzt will die Regierung auch noch die Mehrwertsteuer erhöhen! Das finde ich verantwortungslos.

Die Bundesregierung überlegt tatsächlich, in der Gastronomie zum alten Mehrwertsteuersatz zurückzukehren. Was würde das bedeuten?

Inselkammer: Eine Rückkehr zum alten Satz von 19 Prozent Mehrwertsteuer wäre für die Gastronomie ein enormer Schlag. Die Wirte leiden bereits unter massiv gestiegenen Kosten vor allem für Löhne, aber auch für Energie und Rohstoffe. Nicht alle Zusatzkosten konnten an die Kunden weitergegeben werden. Gehen die Preise durch die Steuer nochmals um 12 Prozent nach oben, müssen sie die Erhöhung aber weitergeben. Dann wird das Angebot spürbar teurer. Und dann können sich viele Menschen das Essen nicht mehr leisten. Sie kommen seltener, der Umsatz sinkt, für die Wirte wird es noch schwieriger. Hier droht ein Flächenbrand! Wir beschädigen vor allem die kleineren Gasthäuser auf dem Land. Die können dann nicht mehr mitmachen.

Sie meinen, dass Betriebe aufgeben?

Inselkammer: Nach unserer deutschlandweiten Umfragen würden bei einer Mehrwertsteuererhöhung 12.000 Betriebe schließen. In Bayern wären es laut aktuellen Erhebungen fast 2.500 Betriebe, die nicht mehr weitermachen wollen und können. Im internationalen Vergleich wäre die Rückkehr zur alten Mehrwertsteuer ein Irrsinn: In 23 EU-Ländern gibt es einen reduzierten Mehrwertsteuersatz auf Speisen in der Gastronomie!

Was sind Ihre Argumente, die Mehrwertsteuer bei 7 Prozent zu belassen?

Inselkammer: Eine Mehrwertsteuer von 7 Prozent für das Essen in den Wirtshäusern ist eine uralte Forderung von uns. Wer in der Metzgerei oder bei McDonalds sein Essen im Stehen verzehrt oder mitnimmt, muss schon immer nur 7 Prozent Mehrwertsteuer zahlen. Wer aber in eine Wirtschaft geht und sich hinsetzt, musste 19 Prozent zahlen. Das ist extrem ungerecht, da unser Essen viel nachhaltiger ist: Wir haben kein Wegwerfgeschirr und in der Regel frisch zubereitete, regionale Produkte.

Sie müssten doch immensen Rückhalt für Ihre Forderung haben. Wer geht denn nicht gerne essen und genießt eine gute Mahlzeit?

Inselkammer: Die Politiker betonen immer, wie wichtig die Gastronomie ist. In Bayern steht die CSU zu 100 Prozent hinter uns, die FDP und die Freien Wähler auch, bei der SPD hat sich Bundeskanzler auch schon dafür ausgesprochen. Jetzt ist aber die Zeit, nicht nur zu reden, sondern zu handeln! Es darf nicht sein, dass man für die Industrie den roten Teppich ausrollt, zehntausende kleine Betriebe aber vergisst, die eine Steuererhöhung treffen würde. Außerdem steht nach Umfragen die große Mehrheit der Bevölkerung hinter uns.

Die Bundesregierung will zunächst die Steuerschätzung im November anschauen, dann soll das Bundestag entscheiden. Das hat Finanzminister Christian Lindner jüngst in einem Interview unserer Redaktion klargemacht....

Inselkammer: Ich sag' immer, den Haushalt brauchen's gar nicht anschauen. Denn wenn die Regierung die Steuer erhöht, wird der Umsatz insgesamt gewaltig zurückgehen und damit das Steueraufkommen. Es kostet den Staat viel Geld, wenn er die Mehrwertsteuer wieder heraufsetzt.

Reicht es, wenn Sie am Ende des Jahres Sicherheit über die neuen Steuersätze haben?

Inselkammer: Nein, das ist ein Irrsinn! Wir haben ja Gäste, die heute schon für das kommende Jahr buchen.

Jetzt hatte die Bundesregierung schon vor über zehn Jahren für Hotels eine geringere Steuer eingeführt. Sind immer neue Ausnahmen eine Lösung?

Inselkammer: Die Steuersenkung in der Hotellerie war ein Segen und für die Regierung eines der besten Geschäfte, die sich machen konnte: Sie hat einen Investitionsschub ausgelöst und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe enorm erhöht. Nach nur drei Jahren war das Steueraufkommen höher als zuvor! Der Tourismus ist ein großer Wirtschaftsfaktor in Bayern, 20 Prozent des deutschen Tourismus findet in Bayern statt!

Wie haben die Gastronomen denn die Corona-Krise überstanden?

Inselkammer: Die Lockdowns sind durch staatliche Hilfen zwar gut ausgeglichen worden. Als dann die Wirte wieder aufsperren konnten, waren innerhalb von einer Woche unsere Läden voll. Ein großer Teil unserer Mitarbeiter war aber nicht mehr da! Ein großer Teil der Stoßzeiten in den Wirtschaften wird mit Aushilfskräften abgefedert, dies hatten sich in der Pandemie eine andere Arbeit suchen müssen.

Hat sich das Personalproblem inzwischen entspannt?

Inselkammer: In den Städten, wo zum Beispiel Studenten Nebenjobs suchen, fällt es leichter, Aushilfen zu finden, auf dem Land ist es schwieriger. Vor allem aber kommt der demographische Wandel voll zum Tragen. Die Leute gehen in Rente, wenige neue Mitarbeiter kommen nach. Junge Menschen wollen flexibler arbeiten, zum Beispiel nur vier Tage in der Woche, dann aber volles Rohr. Mehr als zehn Stunden am Tag lässt aber das aktuelle Arbeitsrecht nicht zu.

Bräuchten wir ein neues Arbeitsrecht?

Inselkammer: Wir brauchen dringend eine flexible Wochenarbeitszeit, in der man die vereinbarten Arbeitszeiten flexibel aufteilen kann. Damit lässt sich die Arbeit an verschiedene Lebensmodelle leichter anpassen. Dafür ist unsere Branche prädestiniert, weil wir unseren Service sieben Tage in der Woche an 24 Stunden anbieten.

Waren Sie eigentlich schon auf der Wiesn?

Inselkammer: Ja, selbstverständlich. Ich war gleich am ersten Tag beim Anstich beim Schottenhamel dabei. Und als Markus Söder dabei gesagt hat, dass er sich für den Verbleib der Mehrwertsteuer in der Gastronomie bei 7 Prozent einsetzen will, hätt' ich Purzelbäume schlagen können vor Freude.

Ihr Neffe Peter Inselkammer hat auf der Wiesn ja das Armbrustschützenzelt. Schauen Sie da auch vorbei?

Inselkammer: Unsere Familie trifft sich natürlich auch bei meinem Neffen, wir besuchen meine Schwägerin und meinen Schwager. Das hat Tradition.

Franziska, die Tochter von Peter Inselkammer ist ja heuer sogar das Münchner Kindl...

Inselkammer: Ja, und das passt ganz fantastisch. Franziska passt so gut als Münchner Kindl!

Was essen Sie auf dem Oktoberfest eigentlich am liebsten?

Inselkammer: Ganz klassisch, a Hendl natürlich.

Jetzt kostet eine Maß Bier zwischen 12,60 und 14,90 Euro, die 15-Euro-Grenze ist also nicht weit weg. Schon teuer, oder?

Inselkammer: Denken Sie, dass das die Menschen beeindruckt? Ich war von den Socken, wie die Leute in Massen auf die Wiesn strömen... Ein normaler Wirt kann da nur staunen.

Dann kann man bald auch 15 Euro für die Maß verlangen?

Inselkammer: Ich denke, die Wiesn hat ihre eigenen Regeln. In einem normalen Wirtshaus sind die Menschen preissensibel. Man merkt schon die Folgen, wenn die Preise steigen. Dann wird zum Beispiel nur eine halbe Portion bestellt. Auf der Wiesn spielt das überhaupt keine Rolle...

Wie erklären Sie sich das?

Inselkammer: Die Menschen lieben das Oktoberfest, sie lieben die Gemeinschaft, das Zusammenrücken, Menschen zu treffen. Das zeigt doch, wie groß die Sehnsucht und das Bedürfnis der Menschen ist, zusammenzukommen und eine gute Zeit zu haben. Das funktioniert auf der Wiesn natürlich wunderbar, da ist der nächste ja nur an hoib'n Meter weg (lacht). Genauso, wie im Wirtshaus.

Dabei haben wir in der Corona-Zeit lange überlegt, ob es je Veranstaltungen wie das Oktoberfest wieder geben wird. Es kam alles zurück! Das Fliegen, die Kreuzfahrten, die Wiesn...

Inselkammer: Die Menschen wollen unter Menschen sein, sie wollen Menschen um sich haben. Deshalb ist die Gastronomie so wichtig!

Ihr Restaurant in Aying hat dieses Jahr einen grünen Michelin-Stern bekommen, der nachhaltige Gastronomie auszeichnet. Was bedeutet das für Sie?

Inselkammer: Ich bin ein großer Verfechter der Regionalität. Je mehr wir regionale Zutaten nutzen, desto besser ist das für die regionalen Wirtschaftskreisläufe. Die Kombination aus Regionalität, Nachhaltigkeit und handwerklichem Können in der bayerischen Küche ist doch ein großer Wert. Wir sollten die bayerische Küche noch stärker hervorheben, da bin ich regelmäßig in Gesprächen mit dem bayerischen Landwirtschaftsminsterium...

Was könnte man für die bayerische Küche tun?

Inselkammer: Die Verfügbarkeit der bayerischen Lebensmittel für die Großabnehmer müsste noch viel besser werden. Mein Ideal ist es, eine Plattform zu gründen, auf der die Bauern ihre Erzeugnisse anbieten. Ein Koch kann dort dann übersichtlich und einfach regionale Produkte bestellen. Bisher ist das alles arg zersplittert und sperrig.

Braucht man Auszeichnung wie einen grünen Stern, um als Gasthaus bestehen zu können?

Inselkammer: Ich denke, es ist ein Wegweiser dafür, dass die Kunden regionale Erlebnisse suchen. Wenn ich nach Italien fahre, will ich ja auch nicht in einer Döner-Imbissbude essen, sondern in einem guten einheimischen Restaurant.

Das müssen Sie erklären...

Inselkammer: Dorfwirtschaften, die funktionieren, sind ein Mittelpunkt. Bei uns in Aying gab es das früher das erste Telefon in der Wirtschaft, alle sind zum Telefonieren gekommen. Die Leit ham as Bier ab'holt, im Kruag, weil's in der Brauerei halt ein Bier gab. Heute lieben es die Gäste, wenn ein Wirt erzählen kann, von welchem Bauern er sein Fleisch bekommt und ob das Rezept vielleicht schon die Großmutter gekocht hat.

Zur Person: Angela Inselkammer, geboren 1958, ist Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes. Sie leitet den Brauereigasthof Hotel Aying.