Ifo-Chef Clemens Fuest: „Es ist nicht so, als hätte der Staat kein Geld“

Herr Fuest, wo sollte die neue Bundesregierung ansetzen, um das Wachstum anzuregen?

FUEST: Wenn die Regierung tatsächlich das Wachstum priorisieren will, gibt es drei Bereiche, an denen sie ansetzen muss. Erstens den Arbeitsmarkt. Obwohl wir derzeit auch eine Konjunkturschwäche haben, gibt es in vielen Bereichen auch eine Arbeitsangebots-Schwäche. Es muss sich lohnen, zu arbeiten, und es muss möglich sein, zu arbeiten. Das betrifft insbesondere die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wenn jemand mehr arbeitet, sollte sich das netto auch auszahlen. Hier geht es um das Zusammenspiel von Steuern und Sozialtransfers, etwa beim Wohngeld. Es geht aber auch um die Bildungspolitik, um den Übergang von der Schule in den Beruf.

Und weiter?

Zweitens haben wir ein massives Investitionsproblem. Der Wohnungsbau schwächelt, und auch die Unternehmen investieren zu wenig. Das ist fatal, denn wenn Unternehmen weniger investieren, leidet nicht nur die aktuelle Konjunktur, sondern langfristig auch das Produktionspotenzial der deutschen Volkswirtschaft. Dieser Trend muss gestoppt werden.

Und drittens?

FUEST: Drittens brauchen wir mehr Innovation. Unternehmensgründungen müssen erleichtert werden, Wissen muss besser aus der Forschung in die wirtschaftliche Verwendung überführt werden. Unternehmen müssen Anreize haben, in Forschung und Entwicklung zu investieren. Ohne diese drei Stellschrauben wird nachhaltiges Wachstum schwer möglich sein.

Die alte Regierung ist am Streit um den Haushalt gescheitert. Die Herausforderungen sind zuletzt wohl eher größer geworden. Wo kommt das Geld?

FUEST: Es hat keinen Sinn, über Haushaltspolitik zu diskutieren, wenn man keine Strategie hat. Es ist nicht so, als hätte der Staat kein Geld. Die Staatsausgabenquote lag in den 2010er-Jahren im Durchschnitt bei 45 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, jetzt sind wir bei 49 Prozent. Das ist ein erheblicher Anstieg. Wenn man das Wachstum nicht vollends ersticken will, muss man sich fragen, ob man dem privaten Sektor nicht mehr Raum geben muss. Ich habe meine Zweifel, ob es Teil einer sinnvollen Wachstumsstrategie sein kann, die Staatsquote über 50 Prozent zu treiben. Es liegt auf der Hand, dass man vor allem bei den Ausgaben umschichten muss.

Diskutiert wird aber aktuell aber, ob nicht noch der alte Bundestag eine Reform der Schuldenbremse oder ein neues Sondervermögen beschließen könnte. Was halten Sie davon?

FUEST: Die Schuldenbremse sollte man lassen, wie sie ist, aber die Schaffung eines weiteren Sondervermögens für Verteidigung halte ich für sehr empfehlenswert. Das nach der Wahl, aber vor Zusammentreten des neu gewählten Bundestags zu machen, würde natürlich Kritik auf sich ziehen. Gleichzeitig ist die Lage angesichts der Neuorientierung der Politik der USA dramatisch. Letztlich definiert das Grundgesetz die demokratischen Spielregeln. Wenn es verfassungsrechtlich zulässig ist, würde ich einen solchen Schritt unterstützen.

Das dürfte aber nicht reichen, um den akuten Mehrbedarf neben dem Bereich Verteidigung zu decken...

FUEST: Die Ukraine tut sehr viel für Europa derzeit und um sie zu unterstützen, muss gelten „whatever it takes“, schon aus unserem eigenen Interesse. Dafür gibt es verschiedene Optionen. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass man in der aktuellen Lage auf nationaler Ebene auch die Notklausel bei der Schuldenbremse zieht. Das darf aber nicht dazu führen, dass sonst im Bereich der Finanzpolitik jede Anstrengung erlahmt. Wir müssen den Haushalt umstrukturieren, die Hilfe für die Ukraine darf nicht missbraucht werden, um jetzt finanzpolitisch nichts zu tun. Man kann sich auf den Standpunkt stellen, dass nichts angetastet werden darf. Dann wird Deutschland weiter schrumpfen und uns droht vielleicht ein Krieg in Europa. Ich glaube, das wäre die schlechtere Variante.

Wie schnell könnte das wirken?

FUEST: Natürlich kann man schon im nächsten Haushalt Umschichtungen leisten und wenn es wirklich dramatisch genug ist, kann man da auch sehr große Umschichtungen leisten. Aber ich glaube, sachgerecht ist es, den Haushalt strategisch in eine neue Richtung zu entwickeln. Und das bedeutet nicht nur Umschichtungen, sondern auch eine kritische Überprüfung staatlicher Aufgaben. Wofür sollte der Staat wirklich zuständig sein? Welche Bereiche könnten effizienter gestaltet werden? Wir müssen auch Subventionen und Steuervergünstigungen überprüfen. Wir subventionieren im Moment etwa den Erwerb von Elektrofahrrädern. Das bekommen Leute mit teilweise sehr hohen Einkommen. Wir haben einen Wildwuchs von Leistungen, bei denen viele nice to have sind, aber nicht prioritär.

Ist da noch Raum für die aus der Wirtschaft vehement geforderte Senkung der Unternehmenssteuern?

FUEST: Bei Steuersenkungen für Unternehmen wird ja gelegentlich so getan, als wäre das eine Art Luxus. Aber darum geht es nicht. Steuersenkungen sind notwendig, damit wir wieder zu Wachstum und Investitionen kommen. Das haben auch alle Parteien in ihrem Programm – ob das nun ein Investitionszuschuss von zehn Prozent ist oder eine Senkung des Unternehmenssteuersatzes, ist sekundär. Ich kann mir vorstellen, dass das Teil eines Pakets ist, das über mehrere Jahre gestaffelt wird. Denn bei Unternehmenssteuersenkungen und besseren steuerlichen Anreizen für Investitionen ist es ähnlich wie bei öffentlichen Investitionen. Man muss zunächst Geld in die Hand nehmen, aber mittelfristig sollte dadurch das Wachstum stimuliert werden. Wenn die Politik das will, muss sie im Haushalt Raum dafür schaffen.

Im Gespräch war zuletzt auch immer wieder eine Erhöhung der Mehrwertsteuer. Wie sinnvoll ist das, wenn der Konsum ohnehin schon schwächelt?

FUEST: Wenn wir das Wachstum schonen wollen, müssen wir möglichst wachstumsfreundliche Steuern nutzen. Unser Problem ist derzeit nicht, dass der Konsum zu niedrig wäre. Er wächst nicht stark, das stimmt, aber er gehört zu den stabileren Komponenten der Wirtschaft, und die verfügbaren Einkommen steigen. Ich denke nicht, dass eine Mehrwertsteuererhöhung den Konsum signifikant bremsen würde. Unser Problem ist nicht mangelnde Nachfrage – das sieht man daran, dass die Inflation bei zwei bis drei Prozent liegt. Unsere Probleme sind der Verfall des Kapitalstocks und die schwächelnden Investitionen, da müssen wir ansetzen.

Bei Umschichtungen im Bundeshaushalt gerät beinahe automatisch der Sozialetat in den Blick. Wo würden Sie ansetzen?

FUEST: Nur eine Möglichkeit wäre, das Wachstum des Zuschusses zur Rentenversicherung im Bundeshaushalt auf nominal ein Prozent pro Jahr zu begrenzen. Schon dafür brauchen wir Reformen im Rentensystem. Meines Erachtens sollte man eine Mischung anstreben aus einer Änderung der Rentenformel und einer Erhöhung des Renteneintrittsalters. Eine reine Anhebung des Rentenalters wird nicht reichen – wir müssen das Wachstum der Rentenausgaben insgesamt bremsen. Bis 2028 könnte man so bis zu 20 Milliarden Euro einsparen. Wenn das Wachstum der Renten eingeschränkt wird, dann muss das auch bei den Beamtenpensionen erfolgen. Das hätte zur Wirkung, dass vor allem auf der Ebene der Länder Mittel frei werden. Und wenn es richtig ist, dass wir unter anderem mehr für Verteidigung leisten müssen, bin ich der Meinung, dass auch die Länder sich daran beteiligen müssen.

Steigende Verteidigungsausgaben und mehr Investitionen in Rüstung – könnte das auch zu einer Art Konjunkturprogramm werden?

FUEST: Das wäre wünschenswert, aber das Potenzial ist begrenzt. Die Verteidigungswirtschaft in Deutschland ist bereits gut ausgelastet. Ich glaube, die Herausforderung besteht darin, eine langfristige Strategie zu entwickeln, damit die Unternehmen eine Perspektive haben, zu investieren und ihre Kapazitäten auszuweiten. Dann könnte das wie ein Konjunkturprogramm wirken. Aber dafür braucht es eine klare sicherheitspolitische Strategie: Welche Waffensysteme brauchen wir in Zukunft? Heute kann man ja mit einer relativ preisgünstigen Drohne einen teuren Panzer zerstören. Das ist eine Frage für Sicherheitsexperten, aber es gibt hier durchaus Innovationspotenzial. Man darf aber nicht vergessen, dass die Zahl der arbeitslosen Ingenieure oder Programmierer, die man dafür braucht, ziemlich überschaubar ist. Die hoch qualifizierten Fachkräfte fehlen bereits in vielen Branchen.

Zur Person Clemens Fuest, 56, gehört zu den führenden Ökonomen des Landes. Der gebürtige Münsteraner ist Präsident des Ifo-Instituts, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Mitglied zahlreicher Beratergremien.