IHK-Hauptgeschäftsführer Lucassen: "Das deutsche Energieproblem ist ungelöst"

Plus Strukturprobleme bedrohen die Wettbewerbsfähigkeit die schwäbischen Wirtschaft, erklärt IHK-Hauptgeschäftsführer Marc Lucassen. Wie es bei Energie, Einwanderung und dem B12-Ausbau weitergehen muss.

Herr Lucassen, die Maschinenbauer zeigten sich zuletzt ganz zuversichtlich, das Ifo-Institut erwartet ab dem Frühjahr wieder Wachstum. Kommt die schwäbische Wirtschaft besser durch diese Krise als gedacht?