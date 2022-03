Pafümeur Marc vom Ende: „Ich habe die Grapefruit groß gemacht“

Marc vom Ende ist Parfümeur. Er erklärt, warum Düfte Macht über uns haben, wie sie in der Wirtschaft eingesetzt werden – und wie er Situationen in Gerüche übersetzt.

Herr vom Ende, starten wir mit einem kleinen Experiment: Wir sagen Ihnen einen Begriff, und Sie machen uns daraus einen Duft. Ein Baggersee.

Marc vom Ende: Da denke ich sofort an kaltes Wasser, das ein bisschen grünalgig ist. Da kann man Farenal oder Mefranal benutzen, das beides leicht blumig riecht. Und ich habe den mineralischen Sand im Kopf. Dafür könnte man in die moosige Richtung gehen. So was wie Evernyl, einem Extrakt aus Eichenmoos.

Und ein Sonnenaufgang?

vom Ende: Ich spüre die morgendliche Kühle, die könnte ich zum Beispiel mit Zitrus gut darstellen. Und insgesamt würde ich mit heller und frischer Blumigkeit arbeiten. Bei einem Sonnenaufgang habe ich übrigens keine Skulptur im Kopf, sondern mir schwebt ein konkretes Bild vor.

Und bei abstrakten Begriffen, wie dem Weltall?

vom Ende: Das ist ein Haufen eckiger Stangen, wie bei Mikado. Klar, das Weltall riecht nicht, aber wenn ich einen Duft kreieren müsste, wäre er metallisch.

Wie wird daraus dann ein Duft?

vom Ende: Ich notiere eine Strukturformel und schicke sie nach Holzminden in unser Labor. Dort werden die Rohstoffe zusammengemischt. Das können zwischen 20 und 80 verschiedene Elemente sein. Der Duft wird dann in den Klostein, den Weichspüler oder was auch immer eingearbeitet. Ein Kollege, Evaluator genannt, riecht daran, der in diesem Gebiet spezialisiert ist und die verschiedenen Absatzmärkte kennt. Wenn Sie zum Beispiel einen grünen Geschirrspüler in Italien auf den Markt bringen, dann sollte der nach Fichte riechen. In Deutschland dagegen eher nach Aloevera. Zu intensiv sollte der Geruch auch nicht sein. Ein frühlingshafter Weichspüler etwa soll ja nicht wie eine blühende Wiese riechen, sondern auch nach frischer Wäsche. Sonst versteht der Verbraucher das nicht.

Ihr Arbeitgeber behauptet, man komme bis zu 30 Mal am Tag mit seinen Aromen und Düften in Kontakt. Gleichzeitig gibt es auf der Welt weniger Parfümeure und Parfümeurinnen als Astronauten und Astronautinnen – Sie müssen wahnsinnig produktiv sein.

vom Ende: Ich entwickle pro Jahr durchschnittlich 1500 Düfte.

In Ihren 33 Jahren bei Symrise müssen zehntausende Düfte entstanden sein. Gibt es einen, auf den Sie besonders stolz sind?

vom Ende: In den 90er Jahren habe ich für Garnier ein Shampoo kreiert, das nach Grapefruit roch. Das kannte man damals noch gar nicht, denn alles, was irgendwie zitrisch roch, duftete nach Orange oder Zitrone. Ich habe die Grapefruit groß gemacht. Der Duft war in ganz Europa erfolgreich, und wenn ich danach an anderen Düften gerochen habe, dachte ich mir immer: Das ist doch jetzt dein Duft, den die nachgemacht haben.

Macht Sie das sauer?

vom Ende: Nein, das war ein Ritterschlag. 1988 hat Pierre Bourdon für Davidoff den Duft „Cool Water“ herausgebracht. Der ist bis heute unter den zehn meistverkauften Parfüms in Deutschland und wird dauernd kopiert. Jedes blaue Duschgel, jeder blaue Reiniger und blaue Klostein ist heutzutage ein „Cool Water“.

Fühlen Sie sich denn wie ein Künstler?

vom Ende: Meine Düfte sind Produkte, die verkauft werden müssen. Aber es ist schon eine Kunst, sie zu entwickeln.

Suchen Sie in Berlin, wo Sie zu Hause sind, eher Inspiration im Botanischen Garten oder in Neukölln?

vom Ende: Eher im Botanischen Garten, vor allem, wenn ich den Duft exotischer Pflanzen imitieren will. Viele Verbraucher wünschen sich Natürlichkeit in den Düften, obwohl das eigentlich absurd ist. Ein Duft ist keine Natur.

Als sich Jean-Baptist Grenouille aus Patrick Süskinds Roman „Das Parfum“, das erste Mal frei durch Paris bewegt, entdeckt er die Stadt mit der Nase – machen Sie das auch so?

vom Ende: Ich finde es faszinierend, wie unterschiedlich Städte riechen. Das merke ich oft in der Metro. In Paris tragen die Leute viel mehr Parfüm als in Berlin. Außerdem hat die Pariser Metro Gummireifen, dadurch riecht es plastik-gummiartig. Die Berliner U-Bahn dagegen hat etwas metallisches, brenzliges. Das muss an den Bremsen liegen. Interessanterweise riechen die genauso wie in Stockholm.

Ihre sensible Nase macht Sie im Alltag doch sicher manchmal kirre.

vom Ende: Für mich sind Gerüche eigentlich nie unerträglich. Wenn es in der Pariser Metro nach Pisse stinkt, finde ich das spannend. Solche animalischen Elemente benutzt man auch in Parfüms. Früher hat man dafür manchmal das nach Fäkalien riechende Sekret einer Zibetkatze genommen. Man kann nicht einfach nur wohlriechende Sachen zusammengießen, es braucht schon einen Haken, damit die Leute ein Parfüm sexy finden.

Noch Jahre später kann einen das Parfüm eines Passanten in vergangene Zeiten zurückbeamen. Düfte haben offenbar eine große Macht über uns.

vom Ende: Weil Gerüche direkt im Gefühlskern des Gehirns landen, der Amygdala. Da kann man sich nicht dagegen wehren. Alle kulinarischen und emotionalen Erlebnisse speichern wir über Geruch. Ohne Riechen haben wir nur noch ein Leben in Schwarz-Weiß und Beziehungen verlieren an Emotionalität, werden zu Zweckgemeinschaften.

Ihre Branche macht sich das Unterbewusste zum Geschäftsmodell: Reisebüros duften nach Sonnenmilch, damit mehr Menschen nach Ibiza fliegen. Finden Sie das verwerflich?

vom Ende: Ich lehne es ab, Menschen in der Öffentlichkeit Düften auszusetzen, damit der Umsatz steigt. Wenn man selber auswählen kann, was man riecht, finde ich das aber in Ordnung. Für Daimler habe ich mal Düfte entwickelt, die je nach Stimmung im Innenraum der S-Klasse versprüht werden können.

Kanye West hat Kim Kardashian ein Hologramm – ein dreidimensionales Abbild – ihres verstorbenen Vaters zum 40. Geburtstag geschenkt. Könnten Sie auch den Duft ihres Vaters liefern?

vom Ende: Da könnte man nur interpretieren. Den Geruch eines Menschen einzufangen geht nur, wenn er noch lebt und würde Millionen kosten. Ich müsste jedes einzelne Molekül synthetisieren, das diese Person ausdünstet. Bei Blumen macht man das mit der sogenannten Headspace-Technologie. Da stülpt man eine Glocke über die Blüte, schließt zwei Schläuche an und strömt den Raum mit Luft. Die Duftmoleküle fangen wir mit Aktivkohle oder anderen absorbierenden Materialien auf und lösen sie dann in Alkohol. Auf Reisen nutzen wir Parfümeure dafür ein Travel-Set. Da packen wir duftende Blumen rein und können später analysieren, warum sie so gut riechen und wie wir ihren Duft nachbauen können.

Bei Süskind klang das einfacher.

vom Ende: Grenouille hat seine Opfer mit Fett eingeschmiert. Die Technik gibt es zwar, sie würde aber nicht ausreichen, da aus den menschlichen Hautporen viel zu wenig Geruch ausströmt. Das würde nur nach Rindertalg riechen.

Der bekannteste Geruchsforscher Deutschlands, Hanns Hatt von der Ruhr-Universität Bochum, rät zu täglichem Riechtraining.

vom Ende: Ich ziehe mir morgens blind ein Set von fünf oder zehn Rohstoffen aus der Duftschachtel und versuche zu erraten, was ich rieche. Das aktiviert den Riechkolben und stimuliert das Gehirn. Das kann jeder zu Hause trainieren, einfach blindlings ins Gewürzregal greifen und überlegen: Rieche ich Majoran oder Oregano? Mit solchen Übungen können sich Menschen nach einer Corona-Erkrankung übrigens ihren Geruchssinn wieder antrainieren.