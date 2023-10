Sparkassen-Chef: "Man kann mit Tagesgeld nicht der Inflation hinterhersparen"

Exklusiv Der Chef des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, Helmut Schleweis, über Geldanlagen in angespannten Zeiten und den Traum vom Eigenheim – und über neue Risiken durch den Krieg in Israel.

Herr Schleweis, hier in Marrakesch kommen die G7-Staaten, der Internationale Währungsfonds und die Finanzelite zur Herbsttagung zusammen. In angespannten Zeiten bringt der Krieg in Israel zusätzlich Verunsicherung. Was kommt da auf Deutschland zu?



Helmut Schleweis: Die Hamas hat Israel mit islamistischem Terror überzogen. Israel hat daraufhin den Kriegszustand ausgerufen, was angesichts des menschlichen Leids nur zu verständlich ist. Das Land hat das Recht dazu. Was heißt das nun ökonomisch? Solange der Konflikt – bei aller menschlichen Tragödie – auf Israel begrenzt bleibt, wird es weltwirtschaftlich eher nicht zu großen Ausschlägen kommen. Wenn sich der Konflikt allerdings ausweitet, weitere Länder am Golf hineingezogen werden, kann das die Weltwirtschaft in Mitleidenschaft ziehen. Ich denke da zum Beispiel an steil steigende Preise für Öl und Gas, die bei uns die Inflation wieder treiben würden.

Die Zentralbank kämpft mit Zinserhöhungen gegen die Inflation. Während die gestiegenen Zinsen die Konjunktur bremsen, sind sie für Sparer etwas Positives.



Schleweis: Die Zinsen sind hoch, die Preissteigerung ist derzeit aber noch höher. Deshalb kann man mit Tagesgeld nicht der Inflation hinterhersparen. Am volkswirtschaftlichen Wertzuwachs kann man nur mit langfristig angelegtem Wertpapiersparen teilhaben. Dabei muss man kurzfristig mit einem Auf und Ab der Börsen und einer Seitwärtsbewegung rechnen. Auf lange Sicht rechnen wir mit deutlichen Wertzuwächsen bei Wertpapieren.

Die beliebteste Form der Altersvorsorge sind in Deutschland die eigenen vier Wände. Wegen der höheren Zinsen und enormer Baukosten ist der Traum aber bedroht. Wer kann ihn sich noch leisten?



Schleweis: Zwei normal Verdienende können sich den Traum von Wohneigentum meist nicht mehr verwirklichen. Ich halte das sozial- und gesellschaftspolitisch für ein großes Problem. Auf der anderen Seite sehen wir bei uns, bei unseren Landesbausparkassen, dass eine sehr große Anzahl von Bausparverträgen abgeschlossen wird. Das heißt, der Wunsch nach Wohneigentum ist nach wie vor groß. Im Weg stehen zu umfangreiche Wohnungsbaustandards und eine zu hohe Grunderwerbsteuer. Angesichts der Entwicklung der Mieten ist Wohneigentum die beste Altersvorsorge. Die Eigentumsquote ist aber in Deutschland niedriger als in weiten Teilen der EU. Es ist deshalb wichtig, dass die Politik die Hürden zum Wohneigentum senkt.

Für die angeschlagene deutsche Wirtschaft käme eine weitere Verschlechterung der Weltkonjunktur durch einen Krieg in Israel zur Unzeit. Was sagen die Unternehmer ihren Bankberatern bei der Sparkasse über Konjunktur und Zustand der Firmen?



Schleweis: Mir macht die aktuelle Lage Sorge. Eigentlich haben wir einen starken Mittelstand, der gut kapitalisiert ist und über Liquidität verfügt. Wir hören von unseren Firmenkunden aber eine Sorge: Energie. Es geht um die Verfügbarkeit und den Preis. Die Firmen fragen nach Krediten zur Optimierung der Energieversorgung, zur Umstellung auf grüne Quellen. Aber wonach sie im Moment nicht fragen, ist Geld für Erweiterungen ihrer Unternehmen. Es geht also fast nur um Ersatzinvestitionen. Wachstum ist das nicht.

Bundeskanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck haben hingegen ein grünes Wirtschaftswunder an die Wand gemalt. Sie glauben nicht recht daran …



Schleweis: Man muss sich doch nur mal anschauen, wo werden die Solarmodule hergestellt? Wo werden die Windräder hergestellt? Bisher kaum in Deutschland. Dabei hätten wir die Fähigkeiten in Industrie und Mittelstand, ökologische Innovationen hier zu entwickeln, zu produzieren, nach vorne zu bringen. Die Firmen haben die Kraft, das Kapital und das Wissen, aber sie werden behindert von einer Regulierungs- und Vorschriftenwut. Deutschland steht sich selbst im Wege. Der Mittelstand könnte, wenn er dürfte.

Während Finanzminister Lindner für solide Haushalte kämpft, würden Grüne und SPD die Schuldenbremse am liebsten schleifen, um staatliche Investitionen und private Nachfrage über neue Kredite anzuschieben. Wo stehen Sie, Herr Schleweis?



Schleweis: Als Sparkassenmann sage ich Ihnen: Wenn man einen Kredit aufnimmt, sollte man ihn zurückzahlen können. Wegen der gestiegenen Zinsen verteuert sich gerade der Schuldendienst für den Staat. Es kommt also entscheidend darauf an, was man mit Krediten finanziert. Es sollten Projekte sein, die sich über künftige Steuereinnahmen refinanzieren. Und dann haben wir eine Verschuldungsobergrenze in der Verfassung. Verfassungsregeln sind einzuhalten. Sie können nicht nach eigenem Politikverständnis ausgelegt werden.

Zur Person: Helmut Schleweis steht seit 2018 an der Spitze des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes. Der 69-Jährige begann seine Karriere einst als Lehrling bei der Sparkasse Heidelberg.