Verdi-Chef Frank Werneke: Wir können bei Ikea dicke Bretter bohren

Exklusiv Verdi-Chef Werneke droht Ikea weitere Streiks an, wenn der Möbel-Riese sich gegen einen Digitalisierungs-Tarifvertrag wehrt. Auch im Handel sind neue Arbeitsniederlegungen möglich.

Herr Werneke, sind Umbruch- und Krisenzeiten gute Zeiten für Gewerkschaften? Verdi hat ja im Zuge des Tarifkonflikts des Öffentlichen Dienstes des Bundes und der Kommunen rund 50.000 neue Mitglieder gewonnen.

Frank Werneke: Wir haben deutlich steigende Eintrittszahlen. Auch in der aktuell laufenden Tarifrunde für den Handel haben wir bis jetzt schon rund 10.000 neue Mitglieder gewonnen. Wenn man Eintritte und Abgänge gegenüberstellt, sind wir in diesem Jahr unter dem Strich im Plus. Genauere Zahlen nennen wir beim Gewerkschaftstag im September. Krisenzeiten stellen auf alle Fälle zunächst einmal eine Herausforderung für Gewerkschaften dar. Angesichts der nach wie vor hohen Inflation ist der Erwartungsdruck seitens unserer Mitglieder groß, dass wir möglichst hohe Abschlüsse erkämpfen. Nur so können Reallohn-Verluste verhindert oder zumindest begrenzt werden.

Doch die Macht der Gewerkschaften steigt, wie von Verdi erstrittene Tarifabschlüsse mit prozentual zweistelligen Lohnsteigerungen zeigen.

Werneke: Durch den Arbeitskräftemangel hat sich die Verhandlungsposition von Beschäftigten und Gewerkschaften verbessert. Das trifft gerade auf Wirtschaftsbereiche wie Flughäfen, Logistik-Unternehmen, Transport und Post zu. Hier ist der Arbeitskräftemangel mit Händen zu greifen. Diese Verbesserung unserer Verhandlungsposition lassen wir selbstverständlich nicht ungenutzt an uns vorbeiziehen.

Das war im Tarifkonflikt des Öffentlichen Dienstes des Bundes und der Kommunen zu spüren, wo Verdi nach eigenen Berechnungen im Schnitt 11,5 Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten herausgeholt hat. Ist das die Messlatte für die im Oktober beginnenden Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst der Bundesländer?

Werneke: Der Öffentliche Dienst steht vor einer gewaltigen Herausforderung, zumal es insbesondere in den Jahren von 2000 bis 2010 viel zu wenig Neueinstellungen und einen deutlichen Stellenabbau gab. Das rächt sich jetzt. Deshalb ist der öffentliche Sektor besonders stark von der demografischen Entwicklung betroffen, also der Tatsache, dass die Baby-Boomer-Generation in den Ruhestand geht und weniger junge Menschen nachkommen. In den nächsten Jahren muss jede vierte Stelle im Öffentlichen Dienst neu besetzt werden. Schon jetzt gibt es massive Probleme, Nachwuchskräfte für den Öffentlichen Dienst zu finden. Und das trifft nicht nur auf das Personal für Krankenhäuser oder Kitas zu, sondern inzwischen für alle Tätigkeiten des Öffentlichen Dienstes.

Steuern wir angesichts der Personalnot im Öffentlichen Dienst auf ein Fiasko zu, einen Zustand, in dem staatliche Regeln nicht mehr umgesetzt werden können?

Werneke: Fest steht: Bei weniger Arbeitskräften im Öffentlichen Dienst kommt auf die verbliebenen Beschäftigten mehr Arbeit zu. Das führt zu einer zusätzlichen Belastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zu weiteren Ausfällen führt. So liegen beispielsweise derzeit in den Wohngeldstellen der Kommunen Zehntausende unbearbeitete Anträge. Die Betroffenen stehen unter Druck, schließlich steigen Mieten und die Energiekosten sind nach wie vor hoch. Viele Menschen sind auf das Wohngeld angewiesen. Aktuell können viele Anträge in Ausländerämtern wegen des Personalmangels nur mit oft deutlicher Zeitverzögerung bearbeitet werden. Das ist eine einzige Katastrophe. Herzlich willkommen im Einwanderungsland Deutschland!

Könnte der Öffentliche Dienst durch deutlich mehr Digitalisierung nicht viel effizienter arbeiten und damit den Arbeitskräftemangel erträglicher machen?

Werneke: Da steckt sicher Potenzial drin. Doch manche Kommunen können solche Investitionen in die Digitalisierung kaum bezahlen. Gerade in überschuldeten Kommunen wie etwa im Ruhrgebiet ist das der Fall. Und man fasst sich nur noch an den Kopf, wenn die Bundesmittel zur entsprechenden Digitalisierung der Behörden im aktuellen Bundeshaushalt auf null gestrichen werden. Statt die Probleme in den Dienststellen zu lösen, werden die Probleme verschärft.

Wollen Sie bei den Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst der Länder wieder eine prozentual zweistellige Lohnerhöhung erstreiten, obwohl die Inflation sinkt.

Werneke: Die Erwartungen der Beschäftigten im Öffentlichen Dienst der Länder sind hoch. Ob Gemeinden, Bund oder Länder – die Behörden werben um die gleichen Beschäftigten. Oftmals gibt es in einer Kommune sowohl Einrichtungen des Bundes, des Landes und der Kommunen: Dann tritt das Abwerbekarussell in Aktion.

Wer besser bezahlt, lockt mehr Arbeitskräfte an.

Werneke: Genau. So fällt eine Uni-Klinik in aller Regel unter den Länder-Tarifvertrag, während ein großes kommunales Krankenhaus unter dem Tarifvertrag des Bundes und der Kommunen läuft. Beide Krankenhäuser suchen Pflegekräfte.

Das heißt im Umkehrschluss: Verdi will auch für die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes der Länder im Schnitt 11,5 Prozent mehr Lohn rausholen.

Werneke (lacht): Der gesunde Menschenverstand würde den Arbeitgebern der Länder nahelegen, nicht unter dem Tarifabschluss für den Bund und die Kommunen abzuschließen. Inwieweit die Arbeitgeber das berücksichtigen, wird sich am Verhandlungstisch zeigen. Im Moment bin ich nur verhalten optimistisch. Denn die Finanzministerinnen und Finanzminister der Länder haben schon das große Wehklagen begonnen. Diese Tarifrunde wird also kein Selbstläufer.

Es drohen also Streiks wie in der Tarifrunde des Öffentlichen Dienstes des Bundes und der Kommunen?

Werneke: Die Kolleginnen und Kollegen müssen ihre Interessen artikulieren und in die Hand nehmen. Von allein passiert am Tarifverhandlungstisch nichts.

Also müssen sie streiken.

Werneke: Jeder tarifpolitische Erfolg muss von Kolleginnen und Kollegen hart erarbeitet werden. Wie nachdrücklich wir als Gewerkschaft auftreten, wird sich ab dem Herbst zeigen.

Doch da die Inflation weiter sinkt, wird sich die Verhandlungsposition von Verdi wieder verschlechtern. Gehören Abschlüsse mit einem zweistelligen Lohn-Plus der Vergangenheit an?

Werneke: Die Inflation bleibt hoch. So sind die Lebensmittelpreise im Juli um elf Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Damit müssen die Beschäftigten zwei Jahre in Folge mit Steigerungen der Lebensmittelpreise von rund zehn Prozent leben. Das wurde in der Vergangenheit nicht einmal ansatzweise in die Tarifabschlüsse eingepreist.

So bekamen die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes der Länder im Corona-Jahr 2021 nur eine prozentuale Erhöhung von 2,8 Prozent und eine steuerfreie Zahlung von 1300 Euro.

Werneke: Sie haben deshalb einen Nachholbedarf, denn bislang müssen die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes der Länder massive Einkommensverluste verkraften. Diese Einkommensverluste aufzuholen rechtfertigt allemal ein zweistelliges Lohn-Plus. Und danach geht es weiter, die Preise bleiben hoch, es wird auch in den kommenden Jahren weiterer kräftiger Tariflohnerhöhungen bedürfen. Uns stehen in der Tarifpolitik muntere Jahre bevor.

Derzeit kämpft Verdi für höhere Löhne für die rund fünf Millionen Beschäftigten des Einzel-, Versand- und Großhandels. Nach Streiks hat sich die Lage zugespitzt. Arbeitgeber ziehen vor Gericht und drohen.

Werneke: Streiken wirkt. Die Arbeitgeber des Handels sind offenkundig beeindruckt und genervt von der großen Beteiligung von Beschäftigten an Protestaktionen. So sehen wir uns Schadenersatzdrohungen und den Versuchen, mit einstweiligen Verfügungen Arbeitskampfmaßnahmen zu behindern, ausgesetzt. Alle rechtlichen Auseinandersetzungen dazu haben wir gewonnen. Auch Prämien für Streikbrecher werden im großen Stil bezahlt. Das zeigt, wie angespannt die Tarifrunde ist.

Sie fordern 2,50 Euro mehr Lohn pro Stunde für die Beschäftigten des Einzel- und Versandhandels und 13 Prozent mehr Lohn für die Kolleginnen und Kollegen im Großhandel. Sind die Arbeitgeber deswegen beleidigt?

Werneke: Die Lage in diesen Tarifgesprächen, die auf regionaler Ebene stattfinden, ist deshalb so angespannt, weil sich die Arbeitgeber seit Juli im Kern nicht bewegt haben. Die Arbeitgeber haben die Zahlen nur einmal im Kreis gedreht. Sie bieten uns unter dem Strich für 24 Monate nur rund acht Prozent mehr Lohn.

Das ist doch schon einmal eine Hausnummer.

Werneke: Das reicht nicht. Die Beschäftigten brauchen mehr. Die gestiegenen Preise machen den Mitarbeitenden im Handel schwer zu schaffen, während die Einzelhandelskonzerne die höheren Preise eins zu eins an die Kundschaft weitergeben und noch einmal einen Schnaps drauflegen. Es ist Zeit, dass der Reallohnverlust im Handel aufhört. Im Einzelhandel arbeiten insbesondere viele Frauen in Teilzeitjobs, was sie noch stärker unter der hohen Inflation leiden lässt. Viele der Kolleginnen arbeiten dabei nicht freiwillig in Teilzeit, sondern nur deshalb, weil Arbeitgeber kaum Vollzeitstellen anbieten. Oft verdienen Beschäftigte im Einzelhandel unter 2000 Euro brutto im Monat. Die Not der Beschäftigten im Einzelhandel ist enorm. Die Arbeitgeber müssen also noch ordentlich was drauflegen. Bis dahin wird es weitere Streiks geben.

Was den Großhandel betrifft, spricht Verdi von einer "existenzbedrohenden Situation" für die Beschäftigten. Woher rühren die dramatischen Worte?

Werneke: Die Lage ist deshalb für die Beschäftigten des Großhandels so dramatisch, weil Arbeitsprozesse digitalisiert werden und Künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt. Dadurch fallen bestimmte Tätigkeiten weg. Die Arbeit verändert sich stark für die Kolleginnen und Kollegen. Deshalb fordern wir Gestaltungstarifverträge für die Digitalisierung ein, damit die Interessen der Beschäftigten in diesem Veränderungsprozess gewahrt werden und sie nicht nur ausbaden müssen, was an anderer Stelle entschieden wird. Derzeit versuchen wir im Einzelhandel bei Ikea einen solchen Tarifvertrag durchzusetzen.

Bleibt Ikea hier so locker, wie sich der Elch-Konzern gegenüber Kunden gibt?

Werneke: Eigentlich dachten wir, Ikea hätte ein Interesse daran, in Umbruchzeiten den Beschäftigten Sicherheit zu bieten und sich auf einen solchen Tarifvertrag zur Digitalisierung einzulassen. Doch wir stoßen bei Ikea ganz und gar nicht auf offene Türen und Ohren.

Wie äußert sich das?

Werneke: Ikea will keine Veränderung auf Augenhöhe mit den Beschäftigten. Ikea verweigert bisher den Beschäftigten ein Recht auf Mitgestaltung der Veränderung in den Betrieben durch die Digitalisierung. Das ist ärgerlich. Ikea vertut damit eine Chance. Die Ikea-Manager verkennen die Befürchtungen der Menschen vor Verlust und Überforderung. Dabei könnten Unternehmen wie Ikea dieses in der Gesellschaft zu spürende Unsicherheitsgefühl ins Positive wenden, wenn sie Beschäftigten ein Recht auf Mitgestaltung bei der digitalen Transformation einräumen.

Wird Verdi weiter mit Streiks versuchen, das Ikea-Management zum Umdenken zu bewegen?

Werneke: Wir sind bei Ikea gut organisiert, wir können dicke Bretter bohren. Wenn wir mit dem Management keinen Digitalisierungs-Tarifvertrag schließen, dann gibt es weitere Streiks bei Ikea. Über das Beispiel Ikea hinaus sollten die Arbeitgeber endlich verstehen, dass viele Menschen unter Abstiegsängsten leiden. So bekommt jeder dritte Beschäftigte in Thüringen nur den Mindestlohn, der ja nach dem Willen der Mindestlohn-Kommission nur von 12,0 auf 12,41 Euro gegen den Widerstand der Gewerkschaften steigen soll.

Die AfD versucht, aus diesen Abstiegsängsten Kapital zu schlagen.

Werneke: Menschen, die nur zwölf oder 12,41 Euro pro Stunde verdienen, aber elf Prozent Preissteigerungen bei Lebensmitteln verkraften müssen, haben ganz reale Sorgen. Da geht es nicht nur um diffuse Verlustängste, sondern um eine tatsächlich vorhandene Abstiegsdynamik. Das Umfragehoch der AfD und erste kommunalpolitische Erfolge der Partei gehen aber nicht nur auf Abstiegsängste zurück. Das AfD-Hoch ist auch das Resultat von ungewissen politischen Perspektiven und unklaren Antworten der etablierten Parteien.

Wie lässt sich der AfD-Höhenflug stoppen?

Werneke: Durch mehr Klarheit, wohin die Bundesregierung will, und mehr Sicherheit für die Menschen. Die Politik muss die Sorgen vieler Bürgerinnen und Bürger ernster nehmen und Antworten entwickeln. Wenn es in bestimmten Regionen keine öffentliche Infrastruktur mehr gibt, also keine Sparkasse mehr und kaum noch Einkaufsmöglichkeiten, wenn der Nahverkehr ausgedünnt ist, haben Menschen nachvollziehbar das Gefühl, abgehängt zu werden. Wenn es zu wenige Lehrerinnen und Lehrer in Schulen gibt und die Schulgebäude marode sind, kann die AfD auf solchen Missständen aufsetzen. Gleiches gilt für von Insolvenz bedrohte kleine und mittlere Krankenhäuser in ländlichen Regionen, die akut von Schließung bedroht sind. Bei all diesen Themen macht die AfD Politik daraus.

Dann ist eine bessere Investitions- und Sozialpolitik ein probates Mittel, um den rechten Spuk zu vertreiben.

Werneke: Auch mit einer guten Sozialpolitik kann man wohl leider den Teil der AfD-Wähler nicht bekehren, der ein fremdenfeindliches Weltbild hat und weit entfernt von unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht. Unsere Demokratie muss auch wehrhaft sein. Das schließt die Möglichkeit von Verbotsverfahren gegen eindeutige verfassungsfeindliche Parteien mit ein. Zumindest ist eine bessere Investitions- und Sozialpolitik jedoch ein Weg, um dem weiteren Wachstum der AfD entgegenzuwirken. Auf alle Fälle sage ich an die Adresse der sich gegen einen höheren Mindestlohn sträubenden Arbeitgeber: Ein höherer Mindestlohn schadet nicht, wenn wir die AfD bekämpfen wollen.

Und sicher auch nicht mehr Engagement für Kinder, soll doch mehr als jedes fünfte Kind nach Darstellung des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes von Armut bedroht sein. Dennoch sträubt sich Finanzminister Christian Lindner gegen die Pläne zur Kindergrundsicherung von Familienministerin Lisa Paus.

Werneke: Herr Lindner hat wohl lange nicht mehr mit einem Kind gesprochen, das nicht am Schulausflug teilnehmen darf, weil den Eltern schlicht das Geld dazu fehlt. Und er hat lange nicht mit Familien gesprochen, in denen Kinder kein eigenes Zimmer bekommen, weil sie kein Geld für eine größere Wohnung haben. Die Kindergrundsicherung ist eine gute Investition, damit Kinder die Chance haben, an Bildung teilzuhaben und nicht ohne Abschluss von der Schule abzugehen.

Wie muss die Kindergrundsicherung dann finanziell ausgestattet sein?

Werneke: Eine Kindergrundsicherung verdient nur ihren Namen, wenn sie finanziell mehr ausmacht als nur eine Umwidmung bestehender Programme. Denn diese bestehenden Programme führen dazu, dass jedes fünfte Kind armutsgefährdet ist. Die Position der FDP und ihres Vorsitzenden Lindner ist von Perspektivlosigkeit getragen – und das trotz der Kinderarmut.

Lindner merkt aber an, es gebe einen klaren statistischen Zusammenhang zwischen Kinderarmut und Zuwanderung. Er warnt davor, solchen Eltern immer mehr Geld aufs Konto zu überweisen. Besser wäre es, das Geld in Sprachförderung und den Ausbau von Kitas wie Schulen zu stecken.

Werneke: Für den Vorsitzenden einer liberalen Partei, der die Eigenständigkeit jedes Individuums anerkennen sollte, ist das eine hochproblematische, ja herabwürdigende Position gegenüber den vielen Menschen mit Migrationshintergrund, die eine wichtige Stütze unserer Wirtschaft und Gesellschaft sind. Statt im Trüben zu fischen, sollte Lindner seiner Verantwortung als Finanzminister gerecht werden und die nötigen Mittel für eine echte Kindergrundsicherung freimachen.

Frank Werneke, 56, ist seit 2019 Vorsitzender der Vereinten Dienstleistungs-Gewerkschaft Verdi. Zuvor war er von 2002 an stellvertretender Vorsitzender der Organisation. Im September steht der Verdi-Bundeskongress mit Vorstandswahlen an.