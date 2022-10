Vom Heilsbringer zum Risiko: Eine Bilanz nach zehn Jahren Xi Jinping

Jens Hildebrandt vertritt die Interessen der deutschen Wirtschaft in China. Er erklärt, wie sich das Land unter Parteichef Xi Jinping gewandelt hat und warum es für deutsche Firmen so schwer ist, Mitarbeiter ins Land zu locken.

Herr Hildebrandt, beim anstehenden Parteitag will sich Xi Jinping eine dritte Amtszeit als Staatschef sichern. Wie hat sich das Land in den vergangenen zehn Jahren unter ihm entwickelt?



Jens Hildebrandt: China hat sich gewaltig gewandelt und zur zweitgrößten Weltwirtschaft entwickelt. Unter Xi Jinping ist das Land als Wirtschaftsmacht noch einmal viel wichtiger geworden für deutsche Unternehmen. Das zeigt sich im bilateralen Handel. Seit mehreren Jahren ist China Exportweltmeister und Deutschlands größter Handelspartner. Wir haben über 5000 deutsche Unternehmen, die hier investiert sind. Die deutschen Automobilisten und viele andere Unternehmen machen hier einen gewichtigen Anteil ihrer Umsätze – und ihrer Gewinne. Insofern ist und bleibt China ein wichtiger Wirtschaftsstandort. Allerdings hat sich auch das, was man früher unter Öffnungs- und Reformpolitik verstanden hat, gewandelt. Für die Wirtschaft wird China ein zunehmend komplexerer Markt.

Ziemlich das Gegenteil von Öffnung ist das, was China mit seiner rigiden Null-Covid-Strategie betreibt. Wie ist die Lage aktuell und wie behindert das die Wirtschaft?



Hildebrandt: Um Ihnen mal ein plastisches Beispiel zu geben: Ich habe wegen der Null-Covid-Strategie meine Frau seit mehreren Wochen nicht mehr gesehen. Da ist sie zu einer Geschäftsreise innerhalb Chinas aufgebrochen und versucht seitdem vergeblich, zurück nach Peking zu kommen. Aufgrund der geltenden Reiserestriktionen gerade in Bezug auf Peking ist es einfach unmöglich für sie, zurückzukommen. Für die deutschen Unternehmen vor Ort bedeutet das einen hohen Grad an Planungsunsicherheit. Wenn eine Stadt mit wichtigen Zulieferern und die eigene Produktion immer wieder durch mögliche Lockdowns bedroht sind, wirkt sich das auf die Wirtschaftsentwicklung der Unternehmen und der Gesamtwirtschaft aus. Die Stimmung ist also alles andere als rosig.

Das klingt noch untertrieben …



Hildebrandt: Man muss sagen, dass China bis Anfang dieses Jahres ein Stabilitätsanker für die Wirtschaft war. China hat während der Zeit, in der Covid in anderen Regionen der Welt für viel Unruhe gesorgt hat, die Weltwirtschaft stabilisiert. Weil es halt kein Covid hier gab. Anfang des Jahres hat sich das durch die Ankunft von Omikron geändert. Seitdem versucht China mit einer Null-Covid-Politik die Pandemie unter Kontrolle zu bekommen. Aber das ist wie der Versuch, die Löcher eines Siebes mit den Fingern zu schließen. Man hat einfach nur zehn Finger, aber an 100 Stellen fließt das Wasser raus und das beeinträchtigt die Wirtschaft und auch die deutschen Unternehmen hier vor Ort immer mehr.

Können die Unternehmen überhaupt noch genug Leute für einen Aufenthalt in China begeistern?



Hildebrandt: Wir haben als deutsche Handelskammer eine Befragung unter unseren Mitgliedern gemacht. Die deutschen Unternehmen in China haben seit Ausbruch der Pandemie circa ein Viertel ihrer Expats verloren. Dass man nicht nach China reisen kann, ohne sofort in Quarantäne zu müssen, ist im Moment definitiv das größte Hindernis für deutsche Unternehmen, um neues ausländisches Personal hierher zu bekommen. Aber es geht auch um chinesisches Personal: Die lokalen Mitarbeiter nach Deutschland zu schicken, zu Schulungen oder Management-Meetings oder von China aus auf weltweite Messen zu fahren – das ist alles nicht möglich.

China verfolgt weiterhin eine rigide Null-Covid-Politik. Foto: Andy Wong, dpa

Rechnen Sie denn mit Erleichterungen nach dem Parteitag?



Hildebrandt: Da bin ich eher pessimistisch. Ich glaube, es wird ein paar Lockerungen geben, gerade was die Einreise aus dem Ausland anbelangt. Man wird die Zahl der Linienflüge vielleicht erhöhen und wahrscheinlich die Quarantänezeit ein wenig verkürzen. Aber wenn man an der Null-Covid-Politik festhält, gibt es keinen Mittelweg. Wenn man durch großflächiges Testen Ansteckungen erkennen und Infektionsketten durch Lockdowns oder Isolation unterbrechen will, kann man schwer sagen: Ich isoliere diese Kette, aber jene nicht. Ich glaube, wir werden frühestens Mitte nächsten Jahres eine Abkehr von der aktuellen Politik sehen. Vorher muss das Thema Impfstoffe und Impfen noch mal auf die Agenda Chinas gebracht werden. Die chinesischen Impfstoffe sind gut. Aber sie könnten sehr gut ergänzt werden um mRNA-Impfstoffe. Doch die Zulassung ausländischer mRNA-Präparate steht immer noch aus.

Neben Covid gibt es auch noch viele andere Konflikte im Verhältnis von China und dem Westen. Die USA haben gerade den Export von Mikrochips nach China verboten. Wie gehen die Unternehmen mit diesen Risiken um?



Hildebrandt: Das Thema Risikomanagement hat sich über die Jahre für die Unternehmen zunehmend in den Vordergrund geschoben. Es ist ein schwieriges Ausbalancieren zwischen wirtschaftlichem Erfolg, den die Unternehmen hier durchaus haben, und gleichzeitig der zunehmenden Politisierung von Wirtschaftsbeziehungen. Das ist ein Spagat, der für die Unternehmen an Bedeutung gewonnen hat.

Wie kann man den schaffen?



Hildebrandt: Es gibt im Prinzip zwei strategische Weichenstellungen, die Unternehmen treffen. Das eine ist eine zunehmende Lokalisierung. Das bedeutet, mehr hier vor Ort zu produzieren für den chinesischen Markt, aber auch mehr Forschung und Entwicklung hier anzusiedeln und mehr auf lokales Personal zu setzen. Der andere Ansatz ist Diversifikation, Neuinvestitionen eher in anderen Märkten vor allem in Südostasien zu tätigen, also China plus eins oder China plus zwei. Das betrifft auch die Lieferketten. Also Lieferketten entweder näher ran zu ziehen und mehr in China zu lokalisieren oder breiter zu diversifizieren, damit man nicht von einem Zulieferer abhängig ist.

China ist Deutschlands wichtigster Handelspartner. Foto: Li Ziheng, dpa

Flaut das Interesse der Unternehmen ab, nach China zu gehen?



Hildebrandt: Das ist im Moment schwer zu sagen, da wir uns wegen der No-Covid-Politik immer noch in einer Ausnahmesituation befinden. In den vergangenen Jahren gab es tatsächlich sehr wenige Unternehmen, die den Schritt nach China gewagt haben, vor allem aus dem Bereich der kleinen und mittelständischen Unternehmen. Große Unternehmen, die hier vor Ort sind, haben weiter investiert. Sie kennen sich mittlerweile sehr gut aus, auch was das Thema Schutz von geistigem Eigentum anbelangt, und sind hier so im Markt verankert, dass sie auch weiterhin gute Chancen auf Wachstum sehen. Ich denke, der chinesische Markt ist aufgrund seiner Wachstumsaussichten weiterhin sehr attraktiv für deutsche Unternehmen.

Probleme mit dem Schutz von Patenten beklagten deutsche Unternehmen in Bezug auf China früher häufig. Hat sich die Lage da verbessert?



Hildebrandt: Ja, das hat sich verbessert. China hat viel dafür getan, auch aus eigenem Interesse. Es gibt mittlerweile nicht wenige chinesische Unternehmen, die eigene Produkte, eigene Marken, eigene Technologien haben, die sie schützen wollen. Das Thema gibt es weiterhin und es gibt keinen hundertprozentigen Schutz. Aber die Unternehmen wissen mittlerweile, wie man damit umgeht und haben genügend Mittel an der Hand, um ihre Rechte hier durchaus auch erfolgreich einzuklagen. Aber es ist wichtig, das Thema ernst zu nehmen.

Das Wort von Parteichef Xi Jinping ist Gesetz – und seine Schriften werden in hoher Auflage gedruckt. Foto: Zhang Yuwei, dpa

Nicht hundert Prozent sicher ist wohl auch, ob China in naher Zukunft nicht doch seine Armee in Gang setzt, um sich Taiwan einzuverleiben. Was passiert dann mit den deutschen Investitionen?



Hildebrandt: Das ist eine sehr schwierige Frage. Im Moment ist aus Sicht vieler Beobachter eine gewaltsame Auseinandersetzung kein mittelfristiges Szenario. Und auch das müssen deutsche Unternehmen versuchen, mit in ihr Risikomanagement einzupreisen. Das ist sicherlich Thema in den deutschen Unternehmensvorständen. Am Ende ist es eine Risikoabwägung eines jeden Unternehmens selbst.

Auch die chinesische Wirtschaft ist vor Krisen nicht gefeit. Die jüngsten Wachstumszahlen haben viele enttäuscht. Wie geht es weiter?



Hildebrandt: Das hängt ganz davon ab, ob und wann man die Null-Covid-Politik ändert. Im Moment hat sie das Land ziemlich im Würgegriff und verhindert viel an wirtschaftlicher Aktivität. Ich glaube, wenn sich das löst, sind die Aussichten weiterhin gut. Man muss nur einmal durch China reisen und sich anschauen, wie der Entwicklungsstand vieler der kleineren Millionenstädte ist. Dann sieht man schnell, was es noch für ein Potenzial gibt: bei der Industrialisierung, im Umweltbereich, bei der Dekarbonisierung und der Digitalisierung. Also es gibt schon noch sehr viele Bereiche, in denen viel Wachstum möglich ist und wo auch deutsche Unternehmen partizipieren können.

Bei den Themen Digitalisierung und Energieversorgung hat Deutschland auch noch viel aufzuholen. Wie wird in China auf den Krieg in der Ukraine und die daraus entstandene Energiekrise in Deutschland geblickt?



Hildebrandt: Zum Ukrainekonflikt hat sich China ja in den letzten Monaten deutlich positioniert und wird von seiner Position auch nicht abweichen. Aber man erkennt natürlich sehr deutlich, wie sich die Lage in Europa entwickelt. In Europa ist Deutschland aus Chinas Sicht der wichtigste Handelspartner, deswegen beobachtet man das ziemlich genau, was dort passiert. China hatte über den Sommer hinweg selbst mit Stromausfällen zu kämpfen. Die waren eher klimabedingt. Man investiert zudem viel in ein smartes Stromnetz, baut weiter Atomkraftwerke und investiert sehr viel in erneuerbare Energien, um für die Wirtschaft, die unter Druck steht, die Energiepreise stabil halten zu können.

Der Klimaschutz wird also ernst genommen?



Hildebrandt: Gerade die Kapazitäten von Solar- und Windkraft sind enorm ausgebaut worden in den letzten Jahren. Aber China ist weiterhin massiv abhängig von Kohle. Um die selbst gesetzten Klimaschutzziele zu erreichen, muss China da umschwenken. Da ist man auch dabei und hat sich ambitionierte Ziele für die Dekarbonisierung gesetzt. Jetzt geht es darum, wie werden diese Ziele mit praktischen Maßnahmen unterlegt? Das ist noch in der Umsetzung. Aber auch da geht es wieder darum zu schauen, wie kann sich die deutsche Wirtschaft da platzieren mit ihren Lösungen.

Für die wahrscheinlich nächste Amtszeit von Xi Jinping, was wäre die Wunschliste aus Sicht der deutschen Wirtschaft?



Hildebrandt: Top-Priorität wäre ganz klar, zu einer anderen Corona-Politik zu finden. Eine Abkehr von Null-Covid und dann eine Normalisierung. Der zweite Wunsch wäre der nach Gleichbehandlung deutscher und chinesischer Unternehmen. Eine Unterscheidung nach ausländisch und inländisch investierten Firmen sollte nicht mehr notwendig sein. Zuallerletzt wäre auf der Wunschliste, dass die Reform- und Öffnungspolitik, von der China über die letzten 40 Jahre auch wirtschaftlich extrem profitiert hat, fortgesetzt wird. Das betrifft nicht nur den Marktzugang, sondern heißt auch, dass im regulatorischen Bereich die Öffnung vorangetrieben wird.

Was heißt das konkret?



Hildebrandt: Der reine Marktzugang ist in bestimmten Bereichen weiterhin ein Thema. Aber wir haben festgestellt, dass selbst wenn der Marktzugang gewährt wurde, teilweise über Regulatorik ausländisches Investment ausgebremst wird. Die Lizenzvergabe ist so ein Beispiel. Es heißt dann nicht mehr, man muss ein Joint Venture gründen, um als ausländisches Unternehmen in einem Bereich investieren zu können. Stattdessen braucht es nun eine Lizenz dafür. Das sind regulatorische Hürden, bei denen es Öffnung geben muss.

Jens Hildebrandt. Foto: Stefanie Thiedig, AHK Peking

Zur Person: Jens Hildebrandt ist seit August 2018 Delegierter der Deutschen Wirtschaft in Peking und dortiger Geschäftsführer der Deutschen Handelskammer. Er studierte Politikwissenschaft und Sinologie in Leipzig, Peking und Hongkong und absolvierte ein MBA-Studium. Er ist 44 Jahre alt.